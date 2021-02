Chiche contó por qué se quiere ser vegano

lunes 01 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Si bien el periodista Chiche Gelblung remarcó que no come carnes rojas, contó que le gustaría dejar de consumir cualquier producto del reino animal.



Es sabido que además de no comer carne, los veganos le dicen “no” a cualquier producto que esté hecho con materia prima derivada de los animales. ¿Solamente alimentos? Para nada.



Tampoco se visten con pieles, prendas de cuero, ni utilizan ciertos productos de maquillaje. En síntesis, sólo consumen aquello que está libre de sufrimiento y explotación animal.



Seducido por este modo de vivir en consonancia con las demás especies, Chiche Gelblung contó en Polémica en el bar (América) que quiere convertirse al veganismo. “Soy vegano de achuras, no como carne roja, no me interesa”, comenzó contando.



Y remarcó que lo entristece mucho ser consciente de que los animales sufren muchísimo como consecuencia de la cadena de producción: “Yo veo una vaca cuando va camino al matadero y lloro, te lo digo de verdad. Porque yo leí un estudio que dice que los animales saben que van a morir, porque saben que todas las vacas que van saliendo no vuelven”.



Antes de cerrar, Chiche remarcó que, si bien no come carne roja, está dispuesto a comenzar un proceso que lo lleve a, finalmente, dejar de consumir cualquier producto que derive de un animal. “Estoy camino a ser definitivamente vegano”, sentenció.