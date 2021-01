“Lo que estoy viviendo hoy es indignante y desesperante”

domingo 31 de enero de 2021 | 6:03hs.

Una madre de la localidad de San Javier solicitó ante la comisaría local que su ex pareja restituya de inmediato a su pequeño hijo Nathaniel (3), a quien no ve físicamente desde principios de diciembre pasado cuando el hombre acusó a la mujer ante la Justicia de Familia de ejercer maltratos en perjuicio del pequeño.

Según los dichos de Rocío Sosa (28), su ex pareja, un soldado del Ejército Argentino de 31 años a quien en 2019 denunció por reiterados episodios de violencia de género, presentó un certificado hecho por una psicóloga particular en donde se hacía constar que la criatura era “violenta” y padecía “problemas de sueño”.

Y añadió que a raíz de esto, una jueza de San Pedro concedió la guarda provisoria al padre, sin tener la posibilidad la denunciante de ser notificada en su debido momento de la medida, como así también de poder desmentir la acusación que pesa en su contra.

En diálogo con este matutino, Rocío describió cronológicamente las distintas instancias que debió atravesar luego de enterarse, casi de forma accidental, que su ex pareja, Matías A. (31), se había quedado con la guarda de Nathaniel.

En primer lugar narró que el conflicto comenzó el pasado viernes 18 de diciembre. Ese día, el soldado debía restituir a la criatura y a su otra hija de 6 años, luego de llevarse por un pedido especial a ambos, el 5 de diciembre, para pasar un par de semanas juntos.

Esa misma tarde, la propia directora del área de niñez y adolescencia del municipio comunicó a la mujer que solamente su hija mayor le sería entregada. Y por recomendación de la funcionaria, Rocío decidió radicar la denuncia por restitución en la comisaría de San Javier.

La entrevistada recordó que ese mismo viernes, cuando su ex pareja se presentó con custodia policial en su domicilio para concretar la entrega de la niña, y ante la pregunta de cuándo podría volver a ver al más pequeño, éste le respondió: “Cuando mejoren las cosas”. Y que se alejó sin brindar más detalles sobre lo que estaba ocurriendo.

Luego comentó que estando en la comisaría recibió la notificación de la guardia provisoria en favor del padre, la cual fue otorgada por la jueza Mariángel Koziarski, del Juzgado de primera instancia en lo Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de San Pedro.

Siempre desde la denuncia que hizo la madre en sede policial, la magistrada falló por recomendación del defensor Mario Durán, quien a su vez se habría basado en el informe de la psicóloga particular Silvia Bernardy.

Y refirió que esta última presentación fue hecha cuatro días antes de que el soldado restituya a los menores a su madre.

Por si fuera poco, a principios de este año, Rocío tomó conocimiento de que su ex había salido de vacaciones junto a su actual pareja y que se había llevado al pequeño a Córdoba, sin su autorización.

Ante esto la mujer puntualizó: “Él sacó de la provincia a mi hijo y se lo llevó a Córdoba, no entiendo cómo lo hizo, contar todo es muy difícil por la trama que tiene el caso, ellos fueron y volvieron de Córdoba con total impunidad”, señaló.

Años de violencia

Sobre los motivos que llevaron a Rocío a separarse de Matías, la entrevistada reconoció que los episodios de violencia se recrudecieron durante los últimos años de matrimonio. Ambos llevaban tres años de matrimonio al momento de la separación.

“Necesito ayuda, necesito ser escuchada por la Justicia, ya no puedo más. Mi ex esposo, de quien me separé en 2019 tras haber sufrido cinco años violencia de género de su parte, casi me quita la vida. Mi marido estuvo a punto de estrangularme, ese fue el episodio que rebalsó el vaso. Por eso lo denuncié y logré una exclusión de hogar. Lo que estoy viviendo hoy es indignante y desesperante”, comentó la mujer.

Ante los antecedentes violentos del soldado, Roció reconoció que teme por la salud de su hijo: “No entiendo cómo puede una jueza basarse solamente en un certificado de una psicóloga que escribió lo que quiso. Jamás hablaron conmigo para ordenar que mi hijo sea puesto en guarda provisoria del padre. Creo que alguien lo está ayudando a realizar estas maniobras llenas de mentiras”.

“Esto es injusticia pura. Creo que Matías hizo esto para dañarme nuevamente y lo más triste es que ninguna de las tres denuncias le fueron notificadas todavía. Es una vergüenza que un juez le dé la guarda al padre habiendo una denuncia por violencia de género. La denuncia penal por restitución del menor, por impedimento de contacto con mi hijo y por haberlo sacado sin mi autorización de la provincia siguen sin tener novedades. Estoy segura de que algo turbio hay detrás de todo esto”, culminó. z