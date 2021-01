Flavio, alejado de su hijo por tener covid

domingo 31 de enero de 2021 | 6:00hs.

Flavio Mendoza es otro de los famosos que dio positivo al test de coronavirus en estos días. Está internado por serios problemas respiratorios y mareos y los médicos siguen de cerca el cuadro y esperan que evolucione favorablemente.

Angustiado por la situación, Flavio compartió una carta por Instagram dirigida a Dionisio, su único hijo. “Hijo mío te pido perdón por no poder estar cuidándote, sos tan chiquito y no sabés por qué papá no está ahí con vos. Sólo quiero que sepas que te amo tanto y sos lo único que me importa. (...) Ojalá empecemos a cambiar como seres humanos. Nadie está libre de esto, es un virus de mierda que no solamente te enferma si no te aleja de las personas que amás”, escribió.