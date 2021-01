“What a beautiful hair you have” (Que hermoso cabello tienes)

Esta anécdota me fue contada en una mañana de cafés y medialunas, amigos y cuarentena. Mientras la escuchaba no alcanzaba a comprender la antigüedad de la historia, porque vivida hoy parece absolutamente imposible de creer, los tiempos han pasado muy rápido, los personajes ya casi no están. Solo queda vivo el contador de la historia.

Pensaba cuantas cosas nos han pasado a los mayores de edad que nunca contamos. Y no sé porque, quizás nadie nos escucha, o porque nadie tiene tiempo para cederle las orejas a los otros un rato, sólo un rato, no más. Los jóvenes de hoy no tienen tiempo, ni necesidad de escuchar a los viejos y quizás nosotros tampoco tenemos ganas o necesidad de que nos escuchen. Bueno esto será tema para otra vez. Lo cierto es que Jorge, quizás motivado por nuestra atención, nos contó esta hermosa historia, la que aún no termino de elaborar.

A fines del siglo XIX y comienzos del XX a este país vinieron muchos inmigrantes de Europa y Asia, muchos de ellos traídos por el Estado argentino que necesitaba mano de obra y otros, escapando de guerras, de hambre y de necesidades insatisfechas en sus países de origen.

Así pasó con los “turcos” como se los conoció y aún se los conoce, muchos que pertenecían al Imperio Turco y a los países que lo componían, Siria y el Líbano eran parte de este Imperio. Muchos lo sufrieron, con superpoblación de gente en las ciudades grandes, muchos corridos por razones políticas y muchos de ellos corridos por el hambre.

Muchos de ellos llegaron a la Argentina entre 1890 y 1920 y algunos (o muchos, en realidad no sé cuántos) vinieron a Misiones. Bueno esta historia se trata casualmente de eso, de una familia de libaneses que arribaron antes de la gran guerra, cuando el Líbano era colonia inglesa, por eso su dinero eran libras esterlinas, solo quiero recordarles que, en esa época, esos billetes eran absolutamente más caros e importantes que los dólares.

De tal forma que sabemos que no eran pobres como los españoles o los italianos que llegaron con una mano adelante y otra atrás. Por eso a los “turcos “, se los tuvo siempre como ricos. Al llegar muchos compraron propiedades urbanas y rurales. Algunos de ellos radicados en Misiones, compraron propiedades rurales y se dedicaron al cultivo de la yerba cuando esta era conocida como el “oro verde”.

Bueno, después de esta breve introducción, les contaré lo que Jorge nos quiso compartir a los dos viejos atentos, suplicantes de información, pero con la seguridad de que compartiríamos cuentos de todos nuestros ancestros, solo para eso, para compartirlos.

Jorge nos contó que sus abuelos vinieron a Posadas en 1905, salieron de Zahle, Líbano, sus abuelos Abdala Haddad y Nazira Maluf con sus 4 hijos, Alejandro, Sofia, Andrés y Victoria. Andrés que llegó a Posadas con 4 años después sería el padre de Andrés y el abuelo de Jorge.

En esta oportunidad, me gustaría contarles parte de la historia de Alejandro el hijo mayor de Nazira, y que ella siempre la nombró como “What a beautiful hair you have”. (Que hermoso cabello tienes). Esta fue una muy linda anécdota que pasó a ser casi la más contada y compartida por toda la familia, al menos ella decía siempre que era la más linda y recordada de toda su vida.

La historia comenzó (según sus recuerdos) a principio de 1890 cuando su hermana, casada en el Líbano con un diplomático de aquel país que fue trasladado a Sídney (Australia), debió irse a vivir allá con su familia. Desde ese momento siempre tentó a su hermana para que la visitara, cartas mediante, frecuentes y siempre cariñosas, hasta que en 1895 la mandó los pasajes en barco para que ella y su hijo Alejandro, de tan solo un año de edad, se fueran desde el Líbano hasta Sídney.

Cuando escuchaba esta anécdota solo me imaginaba lo que sería en aquel entonces un viaje en barco, que duraría una semana, para una mujer sola con un niño de 1 añito

Al arribar a Sídney fueron recibidos por su hermana María y su esposo Abdalá quienes los llevaron a realizar todos los paseos que quisieron y que se había imaginado, de tal forma que pasaron unos hermosos días entre las dos hermanas. Lo hermoso era que María al estar dentro del grupo de esposas de diplomáticos era permanentemente invitada a fiestas y reuniones de la más alta sociedad australiana.

Lo que nunca se imaginó Nazira, es que en esos días llegaría en visita oficial la Reina Victoria, bisabuela de la actual Reina Isabel y se estaba preparando un gran banquete de recepción. Hay que imaginarse que la soberana que los visitaría era ni más ni menos que la Reina de 25% del mundo. Si hoy una visita oficial del Monarca es un muy importante hecho, en esa época, 1895, la visita de una Reina era un acontecimiento luminoso y como esta fue la primera y única vez que ella los visitaría, era fantástico para todos los súbditos reales.

Esa tarde los ayudantes de la Soberana, revisaban la ropa que esa noche luciría Victoria y se encontraron con la sorpresa que la Capa Real que estaba ya destinada y programada, estaba rota o solo rasgada, y por eso no sería usada en un evento tan importante. Piensen en esos años que una soberana desfilara ante miles de fotógrafos con la capa deteriorada, sería una ofensa.

Yo me imagino a todo el personal buscando quien era el culpable y como se había pasado semejante descuido. Lo cierto es que esa tarde la Reina estaba compartiendo una taza de té con las esposas de los diplomáticos extranjeros y esposas de funcionarios. Y cuando estaban tranquilas compartiendo, apareció una doncella de su séquito, y hablándole a la Reina al oído le informe que parte de la ropa que usaría esa noche estaba deteriorada.

Se imaginan a la Reina que era informada cuatro horas antes de la reunión de Gala de un hecho tan trascedente, el revuelo que armó y por supuesto esto se difundió entre las señoras diplomáticas, como reguero de pólvora. Victoria compartió con las damas que la acompañaban este suceso y María se levantó rápidamente, se presentó y dijo que casualmente una hermana suya del Líbano que la estaba visitando era modista diplomada en alta costura, y que seguro lo solucionaría en unos minutos.

Así fue que, en un carruaje real la fueron a buscar a Nazira, ella inmediatamente le dijo a su hermana, que si podía hacerlo, pero, que el único problema era que no tenía con quien dejar a su hijo Alejandro, rápidamente le dijeron que lo llevara y fueron conducidos los dos al palacio gubernamental. Cuando le mostraron la capa rota, con mucha seriedad se sentó y según contaba ella no tardó más de 30 minutos en solucionar el problema con una costura manual.

Cuando le presentaron el manto, la reina sorprendida por la rapidez, felicitó a Nazira, y le acarició la cabeza a su hijo, porque este era rubio y con rulos, y hablándole a ella y a su hijo, en inglés que entendían escasamente, la invitó a la cena de gala y en ese momento Victoria pronunció la frase que los acompañó toda la vida. “How beatiful hear you have”

La orgullosa madre contaba que la Reina se sorprendía por el color del cabello y por los rulos que tenía el pequeño, hecho del que ni ella ni Alejandro no se olvidarían nunca.

Esto que parece un hecho simple, simpático y casi sin importancia, tratándose de una Reina Inglesa que acaricia la cabeza de un niño extranjero, es un hecho absolutamente insólito. Su Alteza imperial no paraba de mirar a Nazira y de acariciarle la cabeza al niño.

Este hecho único, hizo que el ungido, durante muchos años no permitiera que nadie le acariciara la cabeza, a todos le decía, a mí solo me toca la cabeza la reina Victoria, nadie más, así que sacá tu mano.

Después de muchos años de volver a la Argentina, de casarse, de tener hijos, Alejandro nunca olvidó este episodio. Tampoco Nazira lo olvidó y lo contó muchas veces a quienes quisieran escucharla. Y siempre le decía a su hijo mayor, vení cabeza Real, sos el único, el favorito de la Reina de Inglaterra, qué honor.

