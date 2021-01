Iniciación

Fernando López Gutiérrez fue el escritor más conocido de mi pueblo. Él supo narrar las maravillas y miserias de lo que han sido sus años mozos y los de su generación. El hombrecito, lo digo por su pequeño tamaño, supo vivir una vida de excesos en todos los ámbitos por los que ha deambulado.

Yo lo conocí en la panadería, cuando aún mi madre me tomaba de su mano para que no tocara nada. Él ingresó al local y el aroma a alcohol que despedía su cuerpo fue tan evidente que la cajera y mi mamá se taparon la nariz. Mientras esperaba ser atendido, se detuvo a mi lado y me di cuenta que era apenas un poco más alto que mi madre. Ella mide, con suerte, un metro y medio. Lo miré detenidamente porque parecía desorientado. Su saco de vestir era innecesario en los veranos calientes del norte. Notó que lo observaba y me sonrió. Supongo que hice lo mismo, no lo recuerdo.

Mi madre dice que una persona sana tiene un cuerpo redondo y abundantes cachetes por lo que pensé que estaba enfermo. En el camino de regreso a casa le pregunté quién era el señor que habíamos visto y ella se rió por mi comentario respecto a su aspecto. Me aclaró que no tenía problemas de salud, solo vicios y de los peores, dijo. Olvidé su existencia hasta unos días atrás. Han pasado más de veinte años y apareció ante mí una persona joven que lleva el mismo apellido. Le pregunté si eran familiares y me respondió que sí, aunque no parecía estar orgulloso de ello.

Esa misma tarde visité a madre y le pregunté sobre el escritor. Me dijo que había fallecido hacía más de diez años, sin embargo, mucha gente aseguraba que lo veía en el bar del que fue habitué y hasta notaban que su figura se paseaba por su antiguo hogar. En la pequeña biblioteca del living encontré un libro suyo. Desde una primera lectura, los poemas parecían interesantes. Luego de cenar con mis padres volví a mi casa y en el camino de regreso, apenas tres cuadras, recordé algunos versos. Los fui pensando como quien mastica lentamente algún alimento que le agrada.

Antes de acostarme decidí hojearlo y pude ver los lugares que describía. La plaza central de la ciudad, el patio de la primera escuela y las calles de tierra. Me dormí con esas imágenes asombrado por volver a leer. Lo reconozco, no soy un gran amante de la lectura y no creí que su obra pudiera gustarme.

A la mañana siguiente seguí mi rutina habitual en el trabajo. Desde mi box escuché que comenzó a llover y recordé un verso que había leído. Repetí algo como: “Las lágrimas del sauce humedecen la tierra y su aroma nos despierta de la siesta”. Creo que no eran las palabras exactas, pero me llamó la atención que pudiera retener esa sensación y relacionarla con mis vivencias. Quizás de eso se trate la literatura, de compartir imágenes, emociones o ambas.

Volví a casa deseando dormir una hermosa siesta y solo di vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. Retomé la lectura y esperé que me indujera a descansar. Tomar los poemas como un somnífero desmerece la obra, aunque el efecto relajante me resulte grato. Leí detenidamente una poesía sobre una mujer y por alguna razón, que no pude explicar, sentí que ese hombre describía a mi abuela. Sabía que mi madre había sido criada por su padrastro y que, en varias ocasiones, le dijeron que había sido un pecado de juventud, pero esa situación no convertía a ese hombre en su padre.

A la noche terminé de leer el libro y lo dejé abandonado sobre la mesa de luz. Por unos días me olvidé del tema hasta que mis amigos me invitaron a cenar a ese bar de viejos donde, según ellos, se bebía muy bien. El lugar parecía detenido en el tiempo. Un olor a frito y a humedad impregnaban las paredes. La comida era más rica de lo que esperaba y el precio de las bebidas explicaba la presencia de los habitués. Entonces, lo recordé. Tal vez, hasta estuve sentado en la misma silla en la que solía ubicarse Fernando.

Luego de varias cervezas fui al baño. Las naftalinas que habían colocado en las canillas y los mingitorios me generaron náuseas y, antes de que pudiera contenerlo, arrojé mi vómito sobre el mismo lugar donde antes había orinado. El asco que sentí hizo que apenas llegue a lavarme las manos y enjuagarme la boca. Me quedé sin fuerzas, pero regresé a mi mesa y volví a beber. El tiempo pasó y mi memoria se detuvo en ese momento. Sé, por el relato de mis amigos, que me trajeron a casa y me vieron entrar. No alcancé a llegar a la cama, así que a la descompostura se le sumaron los dolores musculares por dormir en el sillón. Cuando me desperté, vi las llamadas del trabajo y me excusé justificando mi ausencia con un malestar general. Decidí ir al médico, esa misma tarde, para que me firmara un certificado. El dolor de cabeza y la repugnancia persistía así que seguí durmiendo hasta el mediodía. Cuando finalmente desperté, el hambre me mandó a la cocina. Mientras preparaba una salsa para los fideos recordé que la resaca se va bebiendo, entonces abrí un vino para acompañar mi soledad en la cocina. Comí mirando televisión y retornó el malestar.

Dejé todo sobre la mesa y me fui a dormir. Supongo que sufrí pesadillas porque me levanté con el corazón acelerado y un cansancio que no condecía con las horas de sueño. Me cambié apurado y corrí para llegar al médico. Me dieron el último turno con un gesto de lástima que resultaba obvio. Poco a poco el consultorio se fue despejando. Cuando me acerqué al mostrador para preguntar si faltaba mucho para mi turno, vi que la chica se iba hacia atrás. Tenía olor a alcohol, lo sabía. No me había bañado el día anterior ni ese día y creo que ni siquiera me había cepillado los dientes, al menos me había colocado desodorante antes de salir. Me pidió que esperara porque era el próximo y le creí. Sentí y escuché el ruido de mi panza pidiendo comida. El médico abrió la puerta del consultorio y despidió a una mujer. Luego me llamó. Finalmente conseguí el certificado y unas recomendaciones que apenas escuché. Pagué más de lo que creo razonable una consulta y fui a la panadería.

Volver a casa comiendo me pareció, en aquella circunstancia, un placer increíble. En la despensa de la esquina de casa compré un pack de cervezas y las puse a enfriar. Vi que sobre la mesa me esperaba una olla sucia y la botella de vino vacía. Me bañé antes de cocinar y sentí ganas de tomar algo frío. Pensé en una cerveza o un whisky con hielo y elegí el último. En la heladera quedaba una papa y un tomate. Solo corté el tomate y lo comí con un poco de sal. Serví otra medida y lentamente me fui durmiendo en el sillón mientras miraba una película que no entendía. Hacía varios meses que no bebía por recomendación médica y el rencuentro fue agradable. Sabía que comenzarían los dolores, pero no me importó.

Soñé que aquel hombrecito le decía un piropo a una joven imagen de mi abuela cuando ella pasaba por la vereda del bar oloroso. Mi cabeza insistía en un parentesco que no existía. No iba a buscar una interpretación rebuscada. Solo sabía que desde que empecé a leerlo, él comenzó a hacerse presente de alguna manera.

Me desperté para ir al baño y seguí hacia la habitación. Luego de unas horas escuché unas voces dialogando y puteé a mis vecinos hasta que noté que había dejado encendida la televisión. Decidí preparar un mate y esperar a que se cumpliera mi horario de ingreso. Elegí ir caminando a la oficina. Pasé por el bar y vi una mesa de hombres mayores tomando café. Sospeché que se trataba de una cuestión de edad, sin embargo, no entendí qué hacían en ese lugar tan temprano. Llegué a la oficina y le presenté el certificado a mi jefe. Me dijo que no era necesario que invente un malestar porque sabía que había estado en el bar hasta tarde. Solo me pidió que no se volviera a repetir y me dijo algo que me incomodó: “Estás como el poeta López Gutiérrez”. Salí sin decir nada porque vi que se abrían las puertas y las personas empezaban a sacar números para ser atendidos. No me ofendió la comparación. Después de todo, hizo lo que quiso y disfrutó su vida.

Encendí la computadora de mi escritorio y mientras esperaba que iniciara sentí unas ganas desesperantes por escribir unos versos que surgieron en mi cabeza. Tomé una hoja mal impresa y los anoté ahí. Los números empezaron a correr y no me quedó más opción que dejarlos de lado. Nunca había escrito nada que no fuera por obligación o para cumplir con una consigna. A veces obtuve buenas notas, no obstante, generalmente apenas aprobaba. Me sorprendió mi repentina necesidad de apuntar aquellas imágenes.

El día transcurrió lentamente mientras pensaba en cómo podría continuar el incipiente texto. Entre una y otra persona, anotaba algunas ideas para trabajarlas en casa. El camino de regreso se tornó inspirador y agradecí haber traído las hojas para anotar todo lo que se me ocurría. Puse a hervir el arroz y dejé las ideas sobre la mesa. No sabía qué hacer primero. Me generaba mucha ansiedad escribir, sin embargo, tenía hambre. Leí, una y otra vez, las anotaciones y me pareció horrible. Quería tirar todo lo hecho, aunque antes de hacerlo me senté a comer. Taché algunos versos y escribí otros mientras almorzaba. Dejé pasar la siesta intentando corregir lo que creía que sería un poema. Me frustró tanto lo que leía que me sentí mediocre. Entonces, lo entendí. Es muy difícil lidiar con lo que no se deja atrapar. Escribir es una actividad agotadora porque te capta y no podés soltarte. Tu cuerpo está en el presente mientras tu cabeza se encuentra fuera del tiempo real y pretende hacer poesía. Me serví una medida de whisky y volví a intentar. Poco a poco fui dándole una forma aceptable. El whisky me seguía acompañando y no supe si gracias a él o a la concentración que creía que me brindaba, logré doce versos que me conformaron. Solo faltaba uno que cerrara el sentido. Miré la botella y noté que quedaba poco. Era momento de salir a comprar.

En la despensa solo encontré cerveza y necesitaba algo más fuerte. Estaba claro que beber no me inspiraba, pero me daba una disciplina que no poseía cuando intentaba escribir sobrio. Caminé unas cuadras más y como no hallé lo que deseaba, terminé en el bar. Pedí una medida de vodka y después tomé una servilleta. Necesitaba anotar lo que me surgía. No sé cuánto bebí, solo recuerdo que volví a casa con frío y sin dinero. Sabía que la literatura podía ser un vicio muy caro porque conocía los precios, pero ignoraba el esfuerzo de redacción.

El dolor de cabeza y las ganas de vomitar me levantaron a las cuatro. Me induje el vómito con los dedos y volví a dormir. Cuando desperté solo me quedaban cinco minutos para ingresar al trabajo. Me vestí como pude y opté por ir en auto. Le pedí a mis compañeras que me convidaran un poco de café. Les agradecí y después me dediqué a tomar agua. Mi cuerpo ya no toleraba una noche más de alcohol. En varias ocasiones debí dejar a algún contribuyente para ir al baño. En uno de esos recorridos observé a una mujer que fumaba en el patio interno del edificio. Nunca la había visto, aunque en realidad debería decir que nunca iba al baño en horario de trabajo. Tenía una mirada triste y apenas notó mi presencia. Agaché la cabeza como gesto de saludo y su respuesta fue una tímida sonrisa.

Retorné a mi escritorio pensando en averiguar quién era esa mujer. El tiempo pasó rápido y el hambre me llevó a pasar por la rotisería. Con una milanesa y un poco de puré llegué a casa. Tenía ganas de escribir sobre ella, por lo tanto, calenté la comida y tomé una hoja para retener las ideas que iban surgiendo. Pensé en uno de mis compañeros que conocía a todos los que trabajábamos en ese edificio. Podría haberle preguntado quién era la chica, pero no sabía cómo explicarle mi repentino interés.

Iba a dormir y después corregiría lo que tenía escrito. Nunca me imaginé que una actividad, aparentemente tan sencilla, demandara tanto trabajo. Tanto tiempo buscando las palabras correctas para intentar decir lo que se desea luego, alguien lo lee en unos minutos y opina que eso lo escribe cualquiera. Quizás fuera cierto. Era un cualquiera intentando hacer algo que desconozco.

Dormí tanto que al despertar no sabía dónde estaba ni que día era. Pensé en prepararme un mate, pero encontré una vieja botella de gin y preferí servirme una medida. Escribir me frustraba. Me hacía sentir sin lenguaje y no sabía qué podía hacer para encontrar las palabras. Cuando la vi, las ideas surgieron claramente y ahora debo lidiar con el léxico mínimo que retiene mi cerebro para expresar lo que había sentido.

Salí a caminar. El pequeño arroyo que separa la ciudad en dos estaba lleno de personas que paseaban con sus parejas, hijos y sus perros. Parecían tan felices. Quería encontrar a esa mujer. Caminé y caminé hasta que las luces de la ciudad se perdieron. Empecé a sentir el frio y opté por volver. Compré una botella chica de licor y el regreso a casa no pareció tan aburrido. Me obligué a comer mientras miraba una serie. No iba a intentar hacer lo que no me salía. Ya había sido suficiente.

Los días se volvieron rutinarios o quizás ya lo eran, sin embargo, ahora percibía que mi vida era muy aburrida. La lectura y los pequeños versos que creaba eran mi compañía.

Durante tres días seguidos busqué una excusa para salir al patio interno. Cuando finalmente la vi, noté que estaba fumando y no encontré un motivo para hablarle. Hacía varios años había dejado de fumar. Pasé por su lado y saludé tímidamente. Ella respondió con escasa expresividad. Llegué al escritorio y anoté algunas líneas. Creo que, por primera vez, me sentía seguro y le envié el texto en un audio a mi madre. Es una de las pocas personas que conozco que lee poesía y la aprecia. Cuando me senté a almorzar, me llegó su audio. Estaba emocionada. Lo noté en su voz. Me decía que le gustó mucho lo que escuchó y entonces, pensé que debería compartirlo con otras personas porque ella no podía ser muy objetiva. Su emoción me dio ganas de seguir escribiendo. Las ideas fluían, sin bloquearme. De ese modo, la tarde pasó rápidamente.

Agotado y feliz dormí tranquilamente. El sonido del despertador me sacó de la cama. Tomé una taza de café y salí hacia el trabajo. Antes de llegar a la esquina vi a la mujer del patio y ella me descubrió mirándola. La saludé y respondió de la misma manera. Mientras conversaba con el policía que custodia el edificio de noche, ella pasó. No sé cuál fue mi reacción, pero escuché un “¿te gusta?” que me dejó sin respuesta.

Al mediodía regresé a casa pensando en que había una persona con la que me hubiera gustado compartir lo que escribía. Llamé a un ex compañero de secundaria que se ganaba la vida pintando. Sabía que era un gran lector por lo tanto creí oportuna su opinión. A las siete estuve en su casa con comida y algo para tomar. Su hogar parecía un garaje sin divisiones. En el piso había latas de pinturas, bandejas, telas y pinceles de todos los tamaños. El aroma a encierro y a químicos apenas me permitió respirar. Me senté en el sillón y abrí la botella de gin. Le leí el primer poema antes de que su criterio se viera modificado y me dijo: “¿De verdad lo escribiste vos?” No quería ofenderme, aunque parte de mí se molestó por la poca fe que me tenía. Es cierto, nunca, había sentido una inclinación por la literatura. Leí lo que llevé y las devoluciones posteriores variaron. Cuando miré el reloj me di cuenta de que era muy tarde para volver, por lo tanto, me quedé a dormir en el sillón.

Me desperté antes que él y me fui a casa. Todavía se veía la luna. Pasé por la panadería y compré el desayuno. Antes de salir al trabajo me llegó un mensaje de mi madre con un link. Desde que mi hermano se había ido a vivir al exterior ha aprendido a usar el teléfono y las redes porque, de esa manera, puede verlo y escucharlo. Toqué las letras azules y se abrió la página de un concurso. En definitiva, creía en mí más que yo. Lo poco que alcancé a leer me resultó convincente. El seudónimo y la ausencia de devoluciones me hizo pensar en la posibilidad de participar.

La necesidad de elegir un poema para presentarme me distrajo toda la mañana hasta que salí al baño y la vi fumando. Sorpresivamente me saludó y respondí. Hablamos trivialidades hasta que me dijo que le pareció verme en la panadería. Le dije que efectivamente era yo y me recomendó probar algunos productos. No soy de comer muchos dulces, pero supuse que podría intentar. “Vos prepará el mate que el domingo llevo algunos postres a tu casa” escuché. Le expliqué, asombrado, cómo llegar y el resto del día pasó rápido.

Esa misma tarde revisé los poemas y tipié el que me generaba más seguridad. Lo envié firmado con un seudónimo y me pareció que debería festejar. Llamé a mi amigo pintor y vino a casa. Le conté sobre el concurso y después sobre la chica del patio. Me escuchó en silencio y me aconsejó limpiar. La noche se hizo larga y dormí gran parte del sábado. Me despertó una llamada de mi madre y le conté las novedades. Limpié la casa y cuando salí a tirar la basura pensé que podría tomar algo para bajar la ansiedad. Faltaba un día para el encuentro y varios meses para conocer el resultado.

En la despensa compré más de lo que podría beber y pensé en guardarlo. Cené tranquilo mientras miraba una película. Empecé a tomar y por ende a ir al baño. La humedad del ambiente hacía que el piso, recién lavado, permaneciera sin secarse. No sé en qué momento resbalé y me golpeé con el zócalo que separa la ducha del resto del baño. Solo sentí que me dolía el cuerpo y veía la sangre alrededor de mi cabeza. Intenté arrastrarme hasta la cocina para buscar el teléfono, pero no me moví más que unos centímetros. Necesitaba pedir ayuda porque estaba mareado.

Apoyé mi brazo en el bidet y traté de sostenerme. Volví a caer. Grité lo más fuerte que pude y esperé. Me costaba respirar. De repente, me olvidé de todo y me sumergí en una imagen negra. No lograba entender si mis sensaciones eran reales o las imaginaba. Quizás soñaba, sin embargo, sentí la angustia de pasar por un estado que no deseaba. No me podía morir. Mi cabeza se detuvo en ese momento. No sabría decir dónde estoy. Solo puedo pensar, pero no siento mi cuerpo. Supongo que, si soy consciente de mis pensamientos, significa que permanezco con vida. En algún momento me despertarán de este letargo y sabré si estoy divagando o si definitivamente he muerto.