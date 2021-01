El no ganaba poco. Lo que hacía con el dinero, yo no sé. No gastaba en ropa y no se divertía. Para pagar era un problema. Decían que gastaba el dinero en una mensualidad para la ex mujer. No tengo nada con la vida particular de nadie. Quiero lo que es mío. Soy viuda. Vivo de algunas piecitas en el fondo del patio. El siempre encontraba motivos para pagar el alquiler con dos o tres semanas de atraso. Yo lo amenacé con la justicia y la rescisión del contrato. ¿Qué hacer? El dinero llegaba tarde, pero llegaba.

Pusieron un álbum delante de mí. Yo lo reconocería. Entre mil, dos mil, cinco mil, yo lo reconocería, reconozco, reconoceré. Bastaba estar allí. El rostro estaba grabado en mi memoria con marca de hierro candente. Fue de repente, fracciones de segundos. Nuestros ojos se cruzaron cuando él ya estaba a unos veinte metros. El me cuchicheó al oído que no mirase para atrás al inmovilizarme por la espalda con el caño del arma en el cuello. La operación no duró más de diez segundos, lo suficiente para sacarme del bolsillo mis seis mil dólares. Seis mil dólares no representan nada para un empresario industrial. Un dueño de supermercado gana mucho más en menos de una hora remarcando productos. Pero para mí, seis mil dólares son la recompensa de dos años de economía en libreta de ahorro y aplicaciones a plazo fijo. Todo hecho como mandan los especialistas: establecimientos confiables y diversificados. La multitud apurada se movía en el calor de la tarde.

Un vacío se abrió en torno a mí y del asaltante que me amenazaba de muerte.

Éramos isla en un mar de gente. Nadie nos miraba. Zona maldita. Mirada sarcástica. Contrariamente a mis expectativas, mechones rubios le caían sobre los hombros. Ojos penetrantes y azules. Labios gordos y muy rojos se comprimían bajo un bigote ralo. Hojeé el álbum lentamente y con rabia. El odio me impulsó de prisa. Yo lo descubriría aunque eso fuese la última cosa que hiciese en la vida.

Los seis mil dólares representaban para usted treinta días de heladeras, esquís, montañas, olvido y sueños. Usted me garantizaba que treinta días en la Argentina significaban para usted mucho más que cien horas en diván de psicoanalista.

Fueron dos años de privaciones. Usted no se preocupaba por aparecer con ropa gastada. Hasta hambre usted pasó.

El hierro en la nuca. La sensación era tan singular que él no quiso creer en lo que estaba sucediendo, ni podía, en la rapidez del asalto. Acababa de salir de la casa de cambio y se dirigía a la agencia de Aerolíneas Argentinas. Caminaba lentamente con el traje de todos los días. Nada despertaba la sospecha de seis mil dólares en el bolsillo. Nunca habló de sus ahorros a nadie. Todos sabían que era pobre. Demoraba el pago del alquiler, no fumaba ni bebía.

¿Resistir? Ni que yo quisiera. Sentí la mano de un profesional. Y eran dos. Uno me inmovilizó. El otro se encargó del dinero. Fue del rubio la cara que yo vi desaparecer en la multitud. La amenaza de muerte ¿vino de ése? ¿Fue otro? No sé. Del rubio tengo la seguridad. Deteniendo a ése, atrapan a los dos.

Vea bien. Si fueron dos y encarcelan a uno, el peligro anda suelto. Queda el otro rondando por ahí para matarte. Eso puede suceder en cualquier momento. A la hora en que usted toma el ómnibus que lo lleva a sus obligaciones, en la hora de comprar pan francés para el desayuno, en la hora... ¿Usted sabe que yo me sentí aliviado? Yo estaba vivo. Yo podía haber muerto con seis mil dólares en el bolsillo. Muerto, ¿de qué me valdrían seis mil dólares? Hasta el bochorno me hablaba de vida. La rabia fue naciendo de a poquito, a medida que el tiempo iba pasando. Comencé a sentir un vacío. Todo el vacío de mi miserable vida. Durante los últimos dos años un gran objetivo me daba aliento. Todo lo que yo hacía tenía sentido porque estaba trabajando para realizar el sueño de mi vida. No robaron solamente seis mil dólares, llevaron todos mis sueños. No queda motivo para vivir y soñar.

¿Por qué usted no luchó cuando Ángela lo tiró en el medio de la calle? Usted debía haber buscado un abogado. Es lo que usted debería haber hecho.

Usted debía haber reclamado lo que era suyo. Ustedes tenían muebles, equipo de audio, radio, televisión...

Usted quedó sin nada. No es justo.

La imagen que me dejó fue la de un soñador. ¿Eso es defecto? Primero fue Ángela. El no pensaba en otra cosa. Después vino la conversación de las montañas nevadas y de los esquís. Temí por la salud mental de él. Era pobre. Andaba siempre con la misma ropa. Nunca nadie lo vio en fiesta alguna. ¿Tenía novia? No, que yo sepa. La conversación sobre mujer terminaba siempre en la de él de la cual se había separado.

Si yo tuviese al menos un testigo. Había centenares de personas en torno a mí. Ellos podrían describir al asaltante que yo no vi. La policía atraparía a los dos.

El asalto fue a pocos pasos de mí. Me empujaron para un costado. Si yo no me hubiese caído sobre los otros, me habría hecho añicos en el piso. Podría haber sido yo, pero fue él. Un muchacho delgadito, mal vestido. ¿Qué es lo que van a sacar de un pobre, me dice? ¿Reconocer a quién? ¿Describir qué?

El susto me privó de la razón y de la capacidad de razonar. Nosotros informamos. Mirar para atrás, errado. Buscar la policía, error mayor aún. Las bandas de ladrones se infiltran hasta en los reductos de la ley. Los bandidos saben de todo. Quien denuncia, muere. El trato de ellos es ése. Fue lo que le dijimos. El estaba aturdido: primero pierde la mujer, después le roban seis mil dólares. Procuramos abrir sus ojos. Nada de autoridad, investigaciones.

Si perdiese el juicio, además de la mujer y del dinero, perdería la vida. Vale la lección. Precaución. No llevar grandes cantidades. ¿Seis mil dólares? Era pedir ser asaltado. Los bandidos tienen observadores en las propias casas de cambio. ¿De qué sirve identificar uno o dos? Ellos son millares. Traficantes de droga. Con los dólares compran cocaína, contratan asesinos.

Él vive ahora más arriba que las altas montañas, más allá del dibujo de las nubes. El orificio de la bala es un pimpollo de rosa en la solapa. La herida no lo molesta porque respira aires de la tierra sin dolor.

