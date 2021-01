Los números siempre gobernaron un costado importante de mis días. Doy solo algún dato: mi madre era profesora de matemáticas, estudié ingeniería, y pertenezco al pueblo judío, que inventó la Cábala, esa sabiduría por momentos admirable y por momentos sospechosa, que entre otras cosas supone que detrás de cada número hay un mundo y un misterio, o sea, una explicación; y a la inversa, que detrás del mundo siempre están los números. Con esa idea numerológica la Cábala interpreta el universo, que si no sería excesivamente mudo e impenetrable.

Pero como de Cábala no sé nada, voy a ir por otros caminos más accesibles y prosaicos para acercarme al número que me convoca ahora, el del año 2020. Si sumamos 2 + 0 + 2 + 0 eso da 4: desde un punto de vista cosmológico (y pitagórico) este número 4 lo vemos en todos lados: los cuatro elementos de la naturaleza, los puntos cardinales, las estaciones del año, las fases de la luna. Además, para muchos de los creyentes de este lado del mundo, son cuatro las letras del nombre de Dios en hebreo, el tetragrámaton, y en el cuarto día de la creación Dios separó la luz de las tinieblas. O sea: el número 4 sería en esta versión de las cosas emblema de organización, de orden y construcción: algo bastante positivo. Podría haber sonado como un buen augurio para el año 2020 que se fue.

Pero no fue así, y nunca falta algún demonio que lea las cosas de otra manera y se acerque más a la verdad: si al número 2020 lo separamos en 20 y 20 y sumamos, nos da 40. Cuarenta… ¡cuarentena! ¡La cuarentena del año 2020 estaba más que anunciada por los números…! Yo tendría que haberme dado cuenta, los números lo estaban cantando a los gritos, y los números no mienten. Sí, esta interpretación (esta simple suma) la vi pintada en un muro antes de que el 2020 empezara; como siempre, estaba todo escrito, señores, hasta en los muros lo escribían, y así fue: pandemia, muerte, cuarentena en todo el mundo. Y barbijos, y vacunas.

……………………………………….

Barbijo de Yeso

El primer barbijo se lo pusieron los padres a los dos meses de edad, en cuanto vieron que respiraba más o menos acompasada y que inflaba bien los pulmoncitos. De todas maneras por la noche se lo corrían hacia abajo y le descubrían la naricita para que descansara plácidamente, porque así deben dormir los bebés y los niños, esa gente que todavía no arrastra culpas, deudas o deberes, y cuya única angustia -no menor, por supuesto- deviene de haber sido arrancada de las entrañas de sus madres.

Así se crió Barbijo de Yeso, jamás andaba sin barbijo. A lo largo de los años fue ostentando diversos modelos, con dibujos de ositos y de estrellas rutilantes y medias lunas amarillas, de tigres y de hombres o mujeres desnudas; con livianas telas de algodón o molestas versiones acrílicas que la hacían transpirar como albañil egipcio. Los últimos ya fueron de cuero negro, con tachas y puntas de acero, y alfileres de gancho (desde su adolescencia pasó por sucesivas épocas de muchacha punk, heavy metal, dark y hasta skin head).

Claro, qué se podía esperar de Barbijo de Yeso, la pobre era un experimento caminante, una muestra gratis de nuestro futuro como especie; muchos al verla pasar con su barbijo eterno suponían que era oriental y prudente, otros más paranoicos creían que tenía una extraña enfermedad autoinmune, y los más imaginativos arriesgaban que era una tarada a lo Michael Jackson que vivía en una burbuja por miedo a los virus y bacterias, y que cuando no tenía más remedio que salir de su casa andaba por ahí llena de terror y aprensión hacia sus congéneres contagiados de vaya a saber qué. Pero no, para Barbijo de Yeso el barbijo era tan natural como las bombachas, las mermeladas o el verano. Sus padres, lectores apresurados de Piaget, para que asimilara mejor ese barbijo que le impusieron por una profética precaución sanitaria desde los dos meses de edad, habían delineado unas constructivas secuencias pedagógicas para Barbi (así la llamaron cariñosamente hasta el día de su muerte, después todo cambió). Las enseñanzas arrancaron en la infancia con la lectura de milianochescos cuentos ilustrados, plagados de mujeres islámicas que se tapaban las facciones con un burka o un nikab, de ahí pasaron a relatos repletos de gente portando máscaras de carnaval, luego le tocó a Barbi ver videos de obras del teatro Noh, con sus coloridas pero diabólicas máscaras; incluso conoció y amó las desventuras del famoso Hombre de la Máscara de Hierro. Hasta llegó, a instancia de sus padres, a imitar ciertos rituales de los chamanes, cuyas máscaras se supone que son un espejo del alma, y entonces a Barbijo de Yeso se le despertaban ciertos dones y poderes, y creía ver el futuro, o el aura de los que la rodeaban, y hasta sanaba con las manos a la gata o al perro de la casa. Barbijo de Yeso fue muy feliz con sus mascarillas y barbijos, vivió una niñez y juventud diferentes pero espléndidas, no hay noticias de que haya sufrido por no verse como los demás, o porque nadie, salvo sus padres, pudiera conocer su rostro. Aunque, no quiero meterme en intimidades, dudo que haya dado o recibido en su vida un beso de verdad, uno de esos besos amorosos y apasionados que tanto bien nos hacen a los humanos. A Barbijo de Yeso le faltaba el amor.

Cuando la pandemia atravesó el mundo y la amenaza del virus obligó a la gente a enmascararse con barbijos o tapabocas, Barbi sintió con alegría que lo suyo no había sido en vano, sus padres tenían razón: era el resto del mundo el que había vivido equivocado. Hay vidas que son proféticas, se dijo un día, y se sentó a mirar con orgullo la colección de barbijos que cubría las cuatro paredes de su cuarto, desde el primer barbijito rosado bordado en seda que le había regalado su abuela paterna, la primera en ponérselo con infinita suavidad el día que cumplió dos meses, hasta uno que todavía tenía en uso, que imitaba la nariz y la boca de esa misma abuela, sonriente pero desdentada.

Aunque pasados esos primeros momentos de felicidad, la proliferación de barbijos en las calles debido a la pandemia tuvo en Barbi un efecto paradójico: en lugar de sentirse acompañada empezó a considerarse una más, una del montón, y se dio cuenta de que había confiado demasiado en esa mínima prenda que con tanta claridad la había diferenciado de todos los otros desde los dos meses de edad; ahora se sentía anónima y vacía, nada parecía tener sentido. Ella, que jamás había sentido dolor por la ausencia de caricias o de entreveros amorosos, sí extrañaba no ser ya el centro de las miradas. Fue estrenando barbijos cada vez más audaces pero nada, cero repercusión. Era otoño y se acostumbró a caminar hasta la costanera cada tardecita para ver cómo la brisa hacía bailotear en el aire las hojas ocres y amarillentas. Le brotaban las lágrimas y el barbijo se le humedecía, pero eso no le importaba a nadie, la soledad de Barbi era invisible como el aire de esas tardes transparentes.

Una noche regresaba a su casa y se detuvo frente a un jardín muy humilde. En el medio del césped dos cisnes y un enanito, todos de cemento y yeso y pintados muy prolijos, parecían conversar. Atraída intensamente por la barba del enano e impulsada vaya a saber por qué clase de valentía o necesidad, Barbi saltó la cerca, se acercó al enanito y le acarició el mentón, la cara, la cabeza. La barba de yeso del enanito parecía un barbijo desplazado hacia abajo para que el enano pudiera respirar sin trabas, como cuando Barbi era bebé y sus padres le liberaban la nariz a la hora de dormir. A Barbi ese barbijo / barba, además de traerle recuerdos entrañables, le pareció más elegante que cualquiera de los de su profusa colección, era de puro yeso y estaba firmemente añadido a la cara cementicia del enanito. Al acariciarlo Barbi sintió algo. Frotó y frotó a la manera de los chamanes, dijo algunas palabras raras de esas que solía utilizar en sus juegos brujeriles, como si quisiera curar al enanito de algún mal desconocido para él y también para Barbi; así son los chamanes, a veces ni saben de qué te están curando, ni cómo lo van a hacer, pero le meten para adelante, están seguros de que los guía algo superior a ellos. El enano no reaccionaba pero eso a Barbi no le importó, ella sí sentía algo, así que decidió regresar al día siguiente. Y volvió día tras día, hasta que una vez la dueña de la casa la pescó acariciando al enano y la echó a los gritos. La mujer, que era astróloga, supuso que Barbi era una bruja de verdad y estaba haciendo un payé o un rito umbanda, o era simplemente una perversa acariciadora de enanos de piedra. A Barbi, a pesar de este rechazo por parte de la astróloga, la indiferencia pétrea del enanito ante sus caricias la impulsaba a seguir intentando. Ese día pensó y pensó y se le empezó a ocurrir una manera de conmoverlo, tenía que ser rigurosa y sobre todo original: obviamente no estaba ante un mero caso de histeria enanil, el asunto era más complejo. Al otro día, a la siesta y sin hacer el menor ruido, regresó al jardín ostentando un barbijo de yeso hecho a medida. Lo acababa de fabricar con la ayuda de su mamá. Tenía que caminar con sumo cuidado para que no se le rajara, era pesado y en cuanto se movía le raspaba un poco la barbilla pero eso no le importaba, atravesó como pudo la cerca y se sentó sigilosa entre el enanito y los dos cisnes. Le pareció que algo cambiaba en el semblante del enano al observar el flamante barbijo de yeso, como si asomara entre ellos una íntima complicidad. Barbi comenzó a acariciar al enano como las otras veces, pero ahora sintió su mano cada vez más pesada y todo era diferente: más vertiginoso y a la vez más quieto. Se le ocurrió que el yeso de la barba del enano se ablandaba bajo sus caricias, y que su propia mano se endurecía, y mano y barbijo se fundían entre sí, y eso no le molestó para nada, todo lo contrario.

Cuando la astróloga salió esa tardecita al jardín a tomarse un tereré y los vio a los cuatro, Barbi ya se había petrificado completamente. La mujer enseguida se acostumbró y aprendió a querer a esa Barbi fundida a su enanito, todas las noches busca ansiosamente interpretaciones en las estrellas y en los números acerca del significado astral de ese nuevo grupo de cuatro, de la trasformación de esa trinidad que se volvió cuatro en su propio jardín mientras ella siesteaba. Cuando se cansa de buscar ese sentido en los arcanos, vuelve su mirada hacia la mano de Barbi prendida para siempre al barbijo del enano, y se dice que nunca es tarde para otra metamorfosis, ésa en la que dos se convierten en una sola cosa. Como en el amor verdadero.

……………………………………….

Vacunas for ever

Barbi, con su barbijo de yeso y su ser ya convertido en piedra por algo tan parecido al amor, nunca llegó a ver las vacunas contra el virus que aparecieron a finales de ese año 2020, pero sus padres sí. Los pobres viejos pasaban cada dos por tres por el humilde jardín para contemplar a los dos cisnes, al enano y a su querida Barbi dialogando siempre en la misma posición, no se les movía un pelo o una pluma. Conmovidos por la petrificación de Barbi, que ellos atribuyeron a la cuarentena con esa proliferación de barbijos que había disuelto su identidad y la había arrojado en brazos de un amor equívoco, ejercieron una infantil venganza y optaron por no vacunarse; las vacunas comenzarían a llegar y había que decidirse, ellos prefirieron no hacerlo.

Es que, como muchos, sufrieron una gran decepción: al aparecer la pandemia pareció por unos meses que el mundo se uniría en la desgracia, al menos para combatir al virus. Pero cuando las vacunas comenzaron a circular de verdad, la gente se desayunó, ¡oh, sorpresa!, con que los países ricos se habían comprado casi todas las vacunas existentes y por venir, y ya habían llenado sus freezers con vacunas y empezaban a clavar millones de jeringas por día en sus aliviados pobladores, mientras los países pobres formaban cola para ver cuándo se derramarían al menos algunas jeringuitas para ellos. Otra vez sopa, se dijeron los padres de Barbi, a la que ahora llamaban con una mezcla de nostalgia y admiración “Barbijo de Yeso”. Barbi, al menos, ya es inmortal, se dijeron de pronto con cierto alivio, y en ese mismo acto se dieron cuenta de que ellos ahora querían sobrevivir. Y la única opción eran las vacunas.

De tanto pasar por el jardín a ver a su amada Barbijo de Yeso, habían terminado por trabar amistad con la astróloga, la que les sugirió que, si tenían dudas sobre las vacunas, podían consultar los números. Los ayudó con una metodología sencilla: sumar los valores numéricos de las letras del nombre de cada vacuna, para conocer sus características esenciales a través del número resultante. Los resultados fueron los siguientes: las vacunas Astrazéneca y Pfizer, daban las dos el número 9, y la Sputnik V daba 7. Con el asesoramiento de la astróloga llegaron a la conclusión provisoria de que el 9 tenía que ver con la aniquilación, y el 7 con el ocultamiento, así que la numerología más que ayudar los sumergió más en el miedo y la neblina, como suele suceder a veces con las sabidurías mal masticadas: estaban como al principio. Trataron entonces de informarse más sobre todas esas vacunas desarrolladas a demasiada velocidad, para poder sopesar sus ventajas y desventajas y sobre todo sus efectos colaterales. Pero era muy difícil: los diarios parecían meros operadores de los laboratorios vendedores o de los gobiernos compradores de vacunas, en las redes corrían memes con imágenes de la reina de Inglaterra o de Putin, el presidente ruso, después de vacunarse: o les habían crecido unas tetas más grandes que las de Sofía Loren, o sufrían otras exageradas transformaciones corporales. Al fin de cuentas, pensó el padre de Barbi todavía algo asustado pero tragando saliva, si le crecían un par de tetas él ya era grande y nadie, ni siquiera los muchachos del bar, se lo podría recriminar. Y la madre de Barbi, siempre tan delgada, se dijo que uno o dos kilitos de más repartidos en los dos pequeños pechos que ya tenía no le vendrían nada mal. Así que cuando en su país los muertos por el virus fueron más de cincuenta mil y la peste rebrotaba por todos lados, los padres de Barbi decidieron que a pesar de todo era hora de plegarse a la vacunación. Se habían habilitado puestos de vacunación en todas las cadenas de heladerías del país, los heladeros sacaban con ritmo de samba brasilera las vacunas de los freezers, los enfermeros clavaban sin descansar una jeringa tras otra sin siquiera hacer puntería, y la gente en general salía satisfecha. Incluso se habían promocionado unos combos de helados para los asistentes a precios muy convenientes, las heladerías pasaron la mejor temporada de las últimas décadas.

El día que fueron a vacunarse pasaron por el humilde jardín, observaron por un rato a su amada Barbijo de Yeso, le enviaron desde lejos un beso soplado en el aire y se mandaron a la heladería más cercana. Era de tardecita, la hora exacta a la que Barbi, cuando todavía era Barbi, iba a llorar a la costanera y regresaba a casa con el barbijo empapado. Llegaron a la heladería, se vacunaron después de una larga espera, compraron un kilo de helado mitad dulce de leche y mitad chocolate, y fueron a sentarse a la costanera. Soplaba una brisa calentita, el banco de piedra estaba más que tibio pero no les importó. Mientras devoraban el helado los dos sintieron que las manos se les iban volviendo pesadas, y también las mandíbulas. Lo comimos demasiado rápido, se dijeron mientras se peleaban por raspar del telgopor los últimos vestigios del helado. Pero era como si el espíritu de Barbi empezara a invadirlos, la brisa de la tardecita en la costanera se las traía tan viva como antes: Barbi Máscara de Hierro sentada en el banco de piedra de una mazmorra de la Bastilla, Barbi actriz japonesa discurseando entre muecas en esa lengua incomprensible, Barbi recién llegada del carnaval de Venecia, Barbi Chamán sanando con las manos a la gata y al perro de la casa. Aunque no era Barbi, era Barbijo de Yeso la que, sin sacarse el pesado barbijo, desde algún lado les decía vengan, vengan. El frío de los brazos se les iba volviendo más intenso a los dos, el congelamiento de las mandíbulas obviamente ya no se debía al helado, se parecía más bien a la anestesia exagerada de un dentista. Segundos antes de culminar su transformación en piedra, el padre de Barbi pudo con dificultad referirse con enojo al frío del freezer; un vaho helado y sulfuroso, dijo; lo había recibido cuando el heladero lo abrió para sacar el set de frasquitos del que extrajeron su vacuna. La madre, que siempre había sintonizado de una manera casi carnal con Barbi, ya sin poder moverse se dio cuenta de que no, qué freezer ni freezer, era Barbijo de Yeso la que ahora, como en un juego, los sanaba y los salvaba, son infinitos los caminos para recuperar a una hija que se fue, se le ocurrió. La mujer cerró los ojos y se zambulló, sin moverse, en eso que era lo negro pero sin oscuridad, la piedra pero sin dureza, el frío pero sin temblor. Teníamos que habernos vacunado antes, se dijo y suspiró, pensó en el número 7, y en el 9, esbozó una última sonrisa y se dejó llevar.

Mazal es profesor de Teoría Literaria de la Unam. Publicaciones: Mundos- Diálogos- Silencios (Poesía); Darwin peota (novela) y Andrés vuelve (novela)