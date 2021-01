El viejo se sentó dificultosamente sobre el escalón de cemento que servía como plataforma de acceso a la entrada lateral de la casa; dejó caer al suelo la sucia bolsa que sostenía entre sus manos trémulas y golpeó la puerta con el palo que usaba a modo de bastón.

La bolsa, semiabierta en el piso por efecto de la caída, mostraba en su interior restos de comida, trozos de pan duro, verduras y frutas de descarte, envases vencidos de alimentos y trapos diversos, producto del raid limosnero del viejo y del corazón tierno y generoso de los vecinos.

Hacía calor. Sin embargo, sobre las hilachas de la camiseta pegada a la piel y los jirones donde sobresalían caprichosamente manchones de grasa y algunos medallones celestes (color que había tenido la prenda cuando nueva), el viejo llevaba un saco sport negro de dolor... desguazado y casi colgando sobre el pan talón de lana también negro, grande, de origen indefinido, cruza do en la bragueta y atado con un piolín.

Zapatones pesados, resecos, torcidos y agujereados torturaban a los pies hinchados y a las erosionadas pantorrillas, que tuvieron un instante de sosiego, cuando al sentarse, el viejo trasladó al cemento el peso específico de su ruidosa figura y el peso absoluto de los milenios de la historia del hombre.

El golpe del palo arrancó la respuesta metálica de la puerta de chapa, la que se confundió con las toses de advertencia, los lamentos, las quejas y las frases deshilvanadas con que el viejo anunciaba su presencia. La señora de la casa se asomó al umbral y el viejo inició su acostumbrado discurso - Disculpe por la molestia...- y cambiando de tono y la modulación de la voz - ya me fui tres veces para cobrar mi pensión y no salió nada... gasté mi plata de balde... y mi hija que no viene a buscar... yo necesito para mi pasaje... algo... lo que pueda nomás...

La mujer sabía. Pasaje y alcohol eran sinónimos. El alcohol se consigue con dinero, pensó. Nadie regala restos de vino, caña o algún sucedáneo. La generosidad no se detiene en los alimentos espirituosos llamados vicios. Además, contribuir a la ingesta de alcohol por parte del viejo sería algo así como facilitarle el pasaporte a la muerte.., a él había que ayudarle... sin grandes esfuerzos y sin quedar mal con la conciencia.

El temblor de las manos se acrecentó. Una forma extraña adoptó la expresión del rostro amoratado del viejo con un ojo esperanzado y el otro ciego.

Una vida transcurrió entre la sombra y el sol. Dos monedas pasaron de la mano firme a la mano viajera...- No vengas todos los días porque ya no tengo más plata - rezongó la mujer y se quedó mirándolo...

Maltrecho, mal oliente, casi doblado en dos, tambaleante, el viejo se alejó por la pendiente rumbo al almacén del barrio... en una mano el palo a modo de bastón, en la otra la bolsa y, enhorquetada sobre los hombros toda la culpa de la humanidad.

La mujer que vio perderse al doblar la esquina, creyó ver a un duende que lo recogía de una vitrina en la que había estado expuesto para que lo vieran... y casi sin darse cuenta sus labios se movieron en un ruego. - No te olvides de los que te dieron pan, de los que le dieron vino y de los que te miraron, simplemente, cuando alcances la gloria de los elegidos. No te olvides de mí.

Cuento publicado en la revista Mojón A de la Sade Misiones junio de 2000