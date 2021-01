El papá de Daniela

Mi mundo pareció derrumbarse cuando Eliseo Quinteros se presentó en mi casa, una tarde de mayo, y con total frescura dijo: Soy el padre de Daniela y vengo a llevármela.

Puedo asegurar que enmudecí. No sabía que decir, qué contestar. Este desconocido hablaba con tal firmeza, que creo que mis piernas comenzaron a aflojarse. Había dicho vengo a llevarme a mi hija… Y para mí, desde que llegó a este mundo, Daniela es mi hija… Y ni siquiera remotamente, en algún momento de mi vida, se me ocurrió pensar que esto podría estar en discusión o tan siquiera en duda. Pero este señor era muy firme y así, sin ninguna explicación posible, quería arrebatarme a mi hija que era el mayor sentimiento de mi vida. Y además, a quien le había dedicado todos mis esfuerzos, en especial desde que falleció su madre.

Y al margen de mi desesperación, qué le diría a Daniela al respecto, si bien ella sabía que cuando conocí a su madre, estaba embarazada, y apenas nació ella, decidimos compartir la vida. Y formamos una familia. Y desde ese preciso instante, Daniela fue mi hija.

Conocí a su madre, Laura, una tarde que llegó a mi pequeño negocio de librería, buscando trabajo. Había recorrido la ciudad sin éxito alguno, porque su embarazo empezaba a insinuarse, y me dijo que necesitaba trabajar porque había dejado a su familia y tenía que afrontar sus gastos y los del futuro bebé. Y en realidad, yo no necesitaba una empleada. Me arreglaba perfectamente con un muchacho que no solo se ocupaba de la limpieza, sino también hacía el reparto de las revistas encargadas por los clientes.

Pero me impresionó su aspecto desvalido, su humildad, así que la incorporé al negocio. Después me enteré que su novio, Eliseo Quinteros, la había abandonado apenas supo que estaba embarazada. Y al tratarla, viendo su desamparo, debo confesar que me enamoré de Laura, al punto que despertó en mí un intenso deseo de protegerla y hacerla feliz. Y si bien nuestra relación comenzó después del nacimiento de Daniela, estuve a su lado durante todo el embarazo.

El nacimiento de Daniela fue el gran acontecimiento para ambos. Y más aún cuando decidimos vivir en pareja. Daniela era nuestra hija, sin que en ningún momento se me ocurriera pensar que la había engendrado otro hombre.

Y en realidad, Laura y yo nos sentíamos felices disfrutando nuestra bebé, que fue creciendo en medio del afecto, con todos los mimos que el cariño puede brindar. La llenábamos de juguetes, le festejábamos sus cumpleaños, por las tardes, cuando ya caminaba, mientras Laura atendía el negocio, yo la llevaba a jugar al parque infantil que estaba cerca de nuestra casa. A los cuatro años comenzó a asistir al Jardín de Infantes y estaba feliz con los nuevos amiguitos. Pero pareciera que la vida, siempre nos pone a prueba. Un día que jamás voy a olvidar, un 18 de julio, en horas de la tarde, Laura había ido con el coche hasta el domicilio de un trasporte, a retirar unas cajas con libros que habíamos encargado, y al salir para regresar, un camión de gran porte retrocedió como si el chofer hubiera perdido el control del vehículo, y arrolló el coche en el que estaba Laura.

Falleció instantáneamente. En ese momento, Daniela tenía seis añitos y en medio de mi dolor inconsolable, me aferré a mi hija tratando de afrontar tan difícil momento, a la vez que buscaba la forma de consolarla.

Fue una larga etapa de gran tristeza. Debíamos aprender a vivir sin Laura que se había ido inesperadamente, plena de juventud y deseos de vivir. Fue una etapa muy difícil. Traté de organizarme para llenar todos los espacios de nuestra vida, de manera tal que Daniela sufriera lo menos posible. Nos volvimos inseparables. Posiblemente, en medio de mi desazón, la malcriaba bastante tratando de complacerla en todos sus gustos para que no sufriera la ausencia de su madre. Y de pronto, este señor que se presentaba con tanta decisión diciendo que era su padre y se la quería llevar…

En ese momento, Daniela tenía doce años. Y cada vez se parecía más a su madre. Y en mi desazón, angustiado como estaba, me alegré de que mi hija estuviera en el colegio, lo que me posibilitaba conversar con ese señor sin que estuviera presente.

Lo hice pasar y nos sentamos a hablar. Tenía deseos de decirle tantas cosas. Como: adónde estuvo cuando nació Daniela, adónde estuvo cuando Laura estaba sola buscando trabajo para poder atender sus necesidades y las de su futura hija. Adónde estuvo cuando Laura falleció trágicamente. No se le ocurrió pensar que su hija perdía a su madre y no se preocupó de quien se haría cargo de ella… Y tantas cosas más que hubiera querido reprocharle, pero que por el impacto que había sufrido, apenas podía hablar. De solo pensar que debía entregar mi hija a un desconocido, estaba paralizado.

Más aún pensando lo que diría Daniela, a quien no quería someter a una situación tan ingrata.

Nos sentamos en el living y solo dije: Señor, a mí no me consta que usted sea el padre de Daniela. Durante sus doce años, ella ha sido mi hija y lo va a seguir siendo, porque no conoce otro afecto que el que recibió en este hogar. Y no creo en absoluto que acepte ni llegue a acostumbrarse a usted, en el caso que demuestre ser su padre. Porque es fácil engendrar una hija y después de tantos años de ausencia e indiferencia, presentarse a reclamarla

Por ello le ruego que se retire.

Vine a buscar a mi hija y me la voy a llevar, mal que le pese.

Lo lamento, si no se retira, voy a llamar a la policía.

El hombre se puso de pie y dijo: me voy, pero sepa que voy a regresar y me la voy a llevar.

No sabía lo que haría, pero necesitaba ganar tiempo. Primero fui rápidamente a buscar a Daniela a la salida de la escuela, porque temía que, informado de adonde concurría, fuera a buscarla, lo que para ella sería gravísimo. Y a nuestro regreso, llegué hasta la casa de unos amigos. Y mientras Daniela conversaba con los chicos, les conté el problema que estaba viviendo. Enseguida se comunicaron con un abogado amigo y me pusieron en contacto con él. Y comenzó una lucha en la que el abogado ponía en la balanza los derechos de cada uno y analizaba mis posibilidades de conservar a mi hija. Fue una larga etapa en la que dormía muy poco y totalmente tensionado, porque no sabía en qué momento podría pasar lo peor.

Hasta que una mañana, se presentó de nuevo este señor a retirar a Daniela, pero esta vez en compañía de un oficial de justicia y un policía. Había logrado un oficio en el cual me obligaban a entregarla.

Menos mal que ya le había anticipado a Daniela lo que podía ocurrir. No obstante, se desencadenó un drama porque mi hija lloraba desesperadamente, diciendo que no quería separarse de su padre, yo. Mi abogado, al que llamé con urgencia, se presentó a informar que había solicitado se hiciera un estudio genético para comprobar la paternidad, el que aún estaba pendiente.

No obstante, Daniela tuvo que acompañar a su padre, sin dejar de llorar y por mi parte, ese día aprendí la dimensión que tiene la impotencia ante hechos que nos lesionan.

Pasaron casi quince días sin que tuviera noticia alguna de mi hija.

Evidentemente, Daniela no tenía un teléfono cerca porque de ser así, tenía la certeza de que me hubiera llamado. Me desesperaba por saber cómo la estaba pasando. Si la trataban bien. Si creía que podía acostumbrarse a vivir con su padre. Qué otras personas compartían con ellos… En fin. Tenía la ansiedad natural de todo padre de ver cómo podía protegerla…

Cuando habían pasado unos veinte días, en horas de la tarde llegaron Daniela y su padre. A ella se la veía desmejorada. Era evidente que había llorado mucho. Estaba más delgada y con grandes ojeras.

Daniela se abrazó a mí y se sentó a mi lado como buscando protección. Y su padre comenzó a hablar muy lentamente.

Se que soy culpable de haber tardado tanto en venir a conocer a mi hija. Pero no soy una persona sin sentimientos. Había pensado que ahora que estoy en buena posición económica, podía brindarle un mejor pasar. Pero no se trata solo de lo material. Todos estos días la vi sufrir porque extrañaba lo que para ella es su hogar. Y debo confesar que como padre, no puedo ser indiferente viéndola sufrir. De qué me vale tenerla conmigo si la voy a hacer desdichada. Por eso pensé que lo mejor era traerla de vuelta, sin que por ello renuncie a mis derechos de padre. Lo que significa que quiero venir a visitarla e incluso compartir algún momento con ustedes, y ayudarla en lo que necesite. No fue nada grato verla llorar casi a diario en todos estos días. De allí mi decisión de no obligarla a vivir conmigo. Y, querida Daniela, te devuelvo a tu hogar.

Daniela y yo, reíamos y llorábamos de alegría. Recuperábamos así nuestra vida habitual. De pronto pensé en Laura, y levantando los ojos le dije Gracias, por habernos ayudado. Estaba tan feliz de recuperar a mi hija, que tenía la casi certeza de que el espíritu de su madre estaba entre nosotros.

Josefina Bosco Demarchi ha publicado varios libros, entre ellos “Claudia” en la que abordó el tema de la discapacidad.