Recomendaciones de la Prefectura de Ituzaingó ante el aumento del caudal del río

sábado 30 de enero de 2021 | 9:35hs.

La Prefectura de Ituzaingó, informó ayer que, debido al aumento del caudal del río Paraná aguas bajo de la Represa Yacyretá, cuyas alturas del hidrómetro del puerto local oscilará entre 2,10 m. como altura mínima a 2,20 m. como altura máxima durante los próximos días, es necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones.

Específicamente a los turistas, navegantes comerciales y náuticos deportivos, pobladores isleños y ribereños. En el caso de los propietarios de embarcaciones comerciales, náuticos deportivos y artefactos navales, adoptar los recaudos necesarios para garantizar su seguridad, en la navegación, y verificando los estados de amarre de las embarcaciones.

También a aquellas personas que realicen pesca de costa, deben extremar las precauciones necesarias; y se recomienda a los turistas y pobladores ribereños de esta localidad, concurrir a playas habilitadas con guardavidas y evitar el ingreso a las aguas en los lugares no habilitados.

En relación al caudal del río Paraná entrante a Yacyretá, se observó un gradual aumento hasta el 24 de enero alcanzando un caudal próximo a 13.400 metros cúbicos por segundo, desde entonces mantiene oscilaciones.

El promedio semanal es próximo a 12.300 metros cúbicos por segundo, 3.000 metros cúbicos por segundo superior al promedio de la semana anterior. Se mantiene aun levemente inferior al promedio de los últimos 25 años para el mes de enero.

Continuaría los próximos días en el rango 12.000 metros cúbicos por segundo - 14.000 metros cúbicos por segundo, sujeto a la operación de descargas de aguas arriba y a la evolución de las lluvias sobre la cuenca de aporte directo. El pronóstico meteorológico obliga a mantener atención a lluvias intensas sobre esta área.

La descarga evolucionó de manera similar a la afluencia. Se mantuvo en gradual aumento, el día 27 de enero presentó un caudal estimado, próximo a 14.500 metros cúbicos por segundo siendo estos 4.600 metros cúbicos por segundo mayor al caudal de la semana anterior. En los próximos días se mantendría en el rango 12.000 metros cúbicos por segundo - 15.000 metros cúbicos por segundo. No se espera un cambio sensible en las condiciones actuales.

Se observaron precipitaciones en el tramo superior e inferior producto del pasaje de un sistema asociado a precipitaciones, no obstante, para el tramo superior (a escala local) las lluvias fueron más intensas. No se esperan precipitaciones significativas para la semana próxima, aunque no se descarta la ocurrencia de fenómenos locales.

Perspectivas del Servicio Meteorológico Nacional

El SMN indica que, en la semana del 1 al 7 de febrero, se esperan precipitaciones con valores acumulados diarios de 5 a 10 milímetros en las cuencas del río Iguazú, río Corriente y tramo medio del río Paraná y río Uruguay del 1 al 2 de febrero. No se prevén lluvias significativas en el resto de las cuencas bajo vigilancia. El pronóstico sub-estacional a estacional de 15 a 90 días continúa activo el fenómeno de La Niña que favorece a que se registren lluvias por debajo de los valores normales en la región del noreste argentino.

Con respecto al pronóstico trimestral (enero-febrero-marzo 2021) se espera que la

precipitación se halle por debajo de los valores medios climatológicos para el noreste argentino. Los valores climatológicos para las cuencas bajo vigilancia son entre 400 y 600 milímetros en promedio acumulado a lo largo de todo el trimestre.