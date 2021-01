DJ Zencilia: “La revolución es ser fieles a nosotras”

sábado 30 de enero de 2021 | 6:05hs.

Zencilia Ming presentó ayer Frutos Rojos, un adelanto de su primer EP Zenwaves, un formato de grabación musical que está próximo a lanzarse. Será un disco con un total de 6 canciones pop electrónicas experimentales y un poema, para bailar y emocionarse.

Como todos sus experimentos, Frutos Rojos, contiene melodías dulces que interactúan con lo onírico, con el disfrute de vivir el hoy y la importancia de conectar con la esencia, el interior. “Hacía ya un tiempo que estaba trabajando en el instrumental y luego de un sueño que tuve imaginé la letra sobre lo que ya venía sonando en mi estudio”, adelantó Zencilia en una entrevista con El Territorio.

La música la hizo en muy poco tiempo y surgió en un taller online de música popular y nuevas tecnologías que cursó durante el 2020 en un Laboratorio de Sonidos de Buenos Aires. “El ejercicio consistía en componer algo en 15 minutos utilizando 3 notas. Luego de esa clase, en 2 días más habré finalizado el demo”, señaló. En tanto, el producto final le llevó un tiempo más porque trabajó junto con un productor de La Plata que grabó el bajo y mezcló el tema, así como con una amiga de Caba quien grabó la batería y una técnica de sonido también de La Plata para el master final.

Para la artista, esta creación representa no sólo un logro más en su carrera profesional sino también una prueba firme de “lo importante que es entregarse a lo que amamos hacer, a los procesos y desafíos que se presentan en el camino, de confiar en una misma y de seguir adelante en lo que sea que nos propongamos para vivir mejor, apasionadas con lo que hacemos”.

El adelanto es una canción que nació a partir de un sueño y un juego, mitad y mitad. “Tengo un niño de 4 años y mi estudio en mi casa, así que alterno entre los sonidos, la música, el juego y la crianza todo el tiempo. Hago música hace muchos años y recién ahora estoy pudiendo concretar lo de sacar un material propio porque es algo que lleva tiempo y dedicación”, agregó.

Un espacio de conquista

El mundo de la música electrónica ha sido generalmente un terreno reservado sólo a los hombres. Pero en los últimos años el panorama se ha ido transformando, y de ese cambio Zencilia también se siente parte.

“En nuestra ciudad hay muchas DJs mujeres pero los que más trabajan son los pibes. Incluso sé de eventos en donde se le ha pagado más a un DJ hombre que a la colega mujer, eso por solo citar un ejemplo de desventaja que corremos. A eso se suma la presencia femenina en eventos, que está reglamentado por ley y así y todo no siempre se cumple”, reflexionó la artista respecto a que en la música electrónica no faltan mujeres sino que sobra machismo.

Además, haciendo hincapié en los movimientos actuales que hacen tambalear a la arraigada estructura del patriarcado, Zencilia expresó: “Siendo mujer y con un hijo, como es mi caso, es más difícil encontrar horas libres para ensayar. Para tocar, muchas veces necesitamos cobrar más porque hay que pagar a alguien para que cuide a nuestres hijes mientras estamos trabajando y muchas otras desventajas que tenemos que sortear. Además vivimos en una sociedad donde recién ahora, y de a poco, se va permitiendo más el acceso de mujeres a lugares y cargos donde antes era poco común vernos y no porque no estábamos preparadas o trabajando, simplemente por una cuestión cultural que nos invisibiliza. Pero gracias a la lucha de las compañeras vamos ganando terreno”, señaló.

“Creo que la revolución hoy no pasa por desear y perseguir lo contrario a lo que nos enseñaron, sino por ser fieles a nosotras mismas, luchar por lo que queremos -así sea ser solteras, madres, business woman o lo que te pinte- y que nadie te juzgue ni critique por tu elección. En eso creo que está bueno apostar e incentivar a otras que estén en la misma búsqueda, a que se animen. Tenemos que romper con lo que mamamos del patriarcado y avanzar confiadas, porque se puede”, continuó.

Transmitir plenitud

Cecilia Rodríguez, su nombre real, se define como música, DJ, dibujante, astróloga, cocinera y madre. Su nombre artístico deviene de un juego de palabras entre Cecilia y Zen, porque también es profesora de yoga y por mucho tiempo ha practicado zazen, por lo que se siente identificada con esa corriente que busca vivir el hoy con conciencia y plenitud. Ello, busca transmitir sus trabajos.

“La música me mantiene viva. Es algo que siempre estuvo en mi vida”, detalló quien desde hace dos años viene trabajando de lleno en sus creaciones. “El confinamiento obligatorio fue lo que terminó de empujarme a salir de mí para descubrir mi voz. La música se ha vuelto mi práctica espiritual diaria, escucharla o crearla me trae al momento presente y me ayuda a ver con distancia los problemas que se me presentan en la vida. Todo lo que rodea a la música me ayuda a tener una mejor calidad de vida, a vivir en paz”.

Y es lo que transmite con su música: conciencia.

Ficha técnica de ‘Frutos rojos’

Disco: Zenwaves

Género: electrónica

Duración: 2” 32”

Sello: sello transfeminista ‘Gema’, de La Plata

Autora: Zencilia Ming

Bajo, producción, mezcla: Tomás Zapata

Batería: Nadine Belieres

Direc. Arte: Lupe Acevedo

Diseño: Guadalupe Chinaski

El adelanto del Ep está disponible en las plataformas de la artista (Zencilia Ming en Youtube y redes sociales).