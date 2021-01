SUSANA GIMÉNEZ - La historia de una diva que ayer cumplió 77 años

sábado 30 de enero de 2021 | 6:00hs.

Un 29 de enero, pero hace 77 años, nacía María Susana Giménez Aubert, la mujer que se convertiría en una de las figuras más exitosas de la industria del entretenimiento local.

Aquel nombre con el que la inscribieron Lucy y Johnny, sus padres, se sintetizó en el artístico Susana Giménez, una marca que el afecto popular convirtió en simplemente Susana. Y aunque el nombre es populoso y cotidiano, la sola mención inmediatamente conduce a ella. Susana, a secas, y ya se sabe de quién se habla.

Inició su carrera en el modelaje, un poco por casualidad para poder subsistir, luego de la separación de su primer marido, Mario Sarrabayrouse, y siendo madre de Mercedes, la pequeña beba que había tenido a los 17 años. Ya había pasado el pupilaje escolar y los escarceos como oficinista ayudando a su padre. En un pequeño Fiat se trasladaba para cumplir con los compromisos sobre las pasarelas, pero, sobre todo, formando parte de campañas publicitarias de los más diversos productos. “Shock”, dijo de perfil para un aviso del jabón Cadum y su vida cambió para siempre.

Cuando dejó de modelar, el teatro fue lo suyo. Debutó como comediante en Las mariposas son libres, en el Astral, junto a Rodolfo Bebán y bajo la dirección de José Cibrián. Sus dotes para el humor y el cuerpo escultural la llevaron al teatro de revista. Allí también triunfó junto a nombres como los de Moria Casán, Jorge Porcel y Alberto Olmedo, con este último protagonizaría una divertida comedia que llevaría por título sus propios nombres: Alberto y Susana. El rango estelar ya estaba confirmado.

Si Susana Giménez ya se había convertido en una figura popular, exitosa, reclamada por productores y directores, aún faltaban dos eslabones más, uno en teatro y otro en televisión, para coronarse como la gran diva nacional. En 1983 debutó en el Maipo con el musical La mujer del año, creado por Peter Stone y que en Broadway estelarizaron Laureen Bacall y Raquel Welch. El personaje de Tess Harding parecía hecho a su medida. Fue un suceso de tres años, que incluyó temporadas en Mar del Plata y Villa Carlos Paz con la dirección de Mario Morgan. Pero fue cuatro años después del debut de La mujer del año cuando llegaría su mayor suceso: ¡Hola, Susana!, el programa de televisión que la convertiría en una diva cercana, espontánea y extremadamente querida por todo un país.

Susana Giménez tenía 43 años cuando el productor Ovidio García le propuso recrear en la Argentina Pronto, Raffaella, el famoso formato que Raffaella Carrá conducía en la RAI italiana. Ambas estrellas contaban con igual carisma y una empatía directa con el público. No eran pocas las similitudes entre la intérprete de “Fiesta” y la ex pareja de Carlos Monzón. Susana rápidamente aceptó, pero previno a todos que lo suyo era el teatro o la televisión guionada. Prometió y se prometió ser auténtica, no intentar ser otra cosa que ella misma, para que el proyecto pudiera fluir sin condicionamientos. Espontaneidad le sobró.

El 1 de abril de 1987, a las 13, comenzó a sonar por la pantalla de ATC aquella cortina que la acompañaría durante años y se convirtiera en su himno de presentación: “Hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar”. La fórmula se sostenía en juegos telefónicos y la presencia de invitados famosos. Aquellos pasatiempos que proponía Susana tenían un tono naif y se basaban en desafíos como aquel simpático ¿Cuántas nueces hay en el tarro? Con los años, los juegos se sofisticaron, los premios se convirtieron en millonarios y cambió la dinámica de comunicación dado que la demanda por participar hacía colapsar las centrales telefónicas dejando a miles de usuarios sin servicio. En 1998, cuando la modalidad fue a través del correo, el programa entró en la estadística Guinness de récords por la cantidad de cartas de espectadores recibidas: 32 millones.

En distintos canales de televisión y bajo diferentes propuestas de escenografía y formatos de entretenimiento el programa contó, a lo largo de todos estos años con los Susanos, los sketchs de la Abuela y otros personajes de Gasalla, invitados especiales, concursos y sorteos millonarios, musicales, y mucho mas.

Solo en 2006, 2012 y 2020 el programa no estuvo en el aire. Susana Giménez hizo de su show televisivo un suceso con marcas históricas de rating. Supo reinventarse a lo largo de cada temporada sin perder la esencia de lo que sus seguidores buscan en ella. Pasaron 34 años de aquel debut en el que auguró su espontaneidad y no mintió. Ayer, al cumplir sus 77, seguramente en su balance aparecerá aquella decisión, la más acertada de su vida: al aceptar ponerse el traje de conductora. Ese rol que la convirtió en la gran diva nacional.

Esta vez, luego de pasar más de un año alejada de las pantallas y en contacto con sus millones de seguidores a través de las redes sociales, la diva sorprendió todos con una sesión de fotos junto a su perra Rita. El posteo hizo referencia a la cuarentena y a la alegría con la que decidió recibir sus 77 años.

“Un poco de make up, un buen traje de baño, anteojos, sombrero….Hoy decidí terminar con el “look cuarentena” …Rita casi no me reconoce!!! (Para la próxima prometo sumar la peluquería)”, aseguró la diva.