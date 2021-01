Lucía se fortalece y su familia busca entender qué pasó

sábado 30 de enero de 2021 | 6:04hs.

El 15 de diciembre del 2020 el mundo seguía preocupado por el coronavirus, que le daba la certeza de que Navidad y Año Nuevo serían diferentes. Sin embargo, en el seno de la familia Quian-Cabral, las atenciones estaban puestas en otra dirección: celebraban el alta de Lucía (74) después de haber vuelto a la vida y de estar varias semanas internada en el hospital Madariaga de Posadas.

Es que Lucía fue declarada muerta y estuvo así por unas horas, pero cuando la estaban por llevar a la morgue su cuerpo empezó a moverse. Estaba viva, para sorpresa de todos.

A poco más de un mes de su salida del hospital los días de Lucía transcurren en la casa de su hija Carolina, rodeada de sus nietas que la consienten y miman. Todas las mañanas, después de desayunar, se va a su lugar preferido de la casa: el patio, debajo de una planta de santa rita, donde coloca su silla para protegerse del sol. Allí se detiene a pensar, orar y agradecer por la oportunidad de estar viviendo este tiempo con sus seres queridos.

“Estoy bien gracias a Dios, me siento renovada. A veces le pregunto a Dios qué es lo que tiene preparado para mí, qué propósito”, expresó Lucía con una sonrisa de oreja a oreja. Y la alegría no puede ser mayor puesto que los estudios del neurólogo, la nefróloga y el diabetólogo le salieron perfectos.

Lucía extraña a veces su casa de Candelaria, a la que probablemente volverá cuando se recupere, pero lo cierto es que también disfruta de mirar películas y series con sus nietas. “No me gustan las de asesinatos, antes miraba mucho las de cowboys pero ahora me gustan las que son alegres”, aseguró.

Entender lo que pasó

La lucha está ahora puesta en que el hospital Madariaga les entregue la historia clínica completa para entender qué fue lo que pasó con Lucía, no dudan de que fue un milagro pero pero quieren las certezas que les brindará ese documento.

“La que me dieron está cortada y era para que lleve al IPS. Yo quiero que me den la historia clínica real, con hora y fecha con todo lo que pasó. Desde el 21 de diciembre que me están dando muchas vueltas, eso nos pertenece. Me dicen que hay pocas personas trabajando por el Covid”, sostuvo Carolina, su hija.

Y añadió: “Quiero ese papel porque es para mi descendencia para probar que el Dios que años atrás hacía milagros, es el mismo que revivió a su abuela. Esa es nuestra prueba”.

Los recuerdos de su madre

Lucía nació hace 74 años en un pequeño poblado cercano a Concepción de la Sierra. Vivió en Santo Tomé hasta los cinco años cuando sus papás se separaron y su mamá se fue de la casa.

La última vez que la vio tenía 9 años y vivía con su abuela. La mujer fue a despedirse porque se iba a vivir a Buenos Aires, desde entonces su papá se convirtió en todo para ella y al mismo tiempo, por aquel abandono se produjo en su interior un dolor que aún no puede sanar.

“Nunca me voy a olvidar de esa vez, mi mamá era rubia, tenía el cabello ondulado y flameaba cuando llegó en el caballo. Yo siempre le estoy recordando en los momentos que estoy sola y ella (por su hija) viene y me pregunta por qué estoy llorando. Así que mi papá fue mi mamá y papá al mismo tiempo, él fue todo para mí”, compartió Lucía sin poder contener las lágrimas.

Son momentos tristes que afortunadamente se compensan con el amor de quienes la rodean. Como el día de su cumpleaños, el pasado 23 de diciembre, que pudo reunir a sus hijos, nietos y bisnietos como deseaba cuando aún estaba internada.

Lucía trabajó por muchos años en Defensa Civil, eran tiempos en los que se levantaba muy temprano porque tenía que caminar hasta la ruta para tomar el colectivo, porque como las calles no estaban preparadas no entraba hasta su barrio de Candelaria.

Siempre fue una mujer pizpireta y así lo demuestra en esta anécdota: “Antes yo mentía mucho mi edad, no quería ser vieja hasta que cuando me iban a entregar la casa no podía mentir en mis años. Tenía más de 50 años ahí y decía que tenía 43. Nunca más mentí mi edad, porque está en mi documento”.