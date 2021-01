Área Aduanera Especial: crónica de un traspié anunciado

Gabriel García Márquez, del cual soy un lector apasionado, escribió su libro, creo uno de los primeros que le dio su fama internacional, ‘Crónica de una muerte anunciada”, del cual obviamente elegí el nombre de este artículo, aunque cambie la palabra muerte, pues es el significado del fin, mas luego intenté con otra palabra que era derrota, la que tampoco me satisfizo, pues me parecía exagerada, llegando por fin a la palabra traspié, que pareció la apropiada y atinada para este artículo referido al sorpresivo veto presidencial a tres artículos (123, 124 y 125 de la ley de presupuesto para el año 2021) referidos a la creación del Área Aduanera Especial a instancias, y esto hay que decirlo con todas las letras, del proyecto presentado por el gobierno de Misiones, que básicamente estaba motivado por cuestiones de asimetrías económicas y territoriales, y por lo permeable de sus fronteras, siendo que el 95 % del territorio provincial limita con Paraguay y Brasil, y otro tipos de factores geopolíticos que se encuentran en la letra del proyecto inicial.

El Articulo 124 de la ley de presupuesto establecía que el Área Aduanera Especial estará formada por las provincias de Misiones, Corrientes , Chaco y Formosa, y que constituyese en Área Aduanera Especial -en los términos de los artículos 600 a 607 del Código Aduanero, Ley 22.415- el territorio del Nordeste argentino, bajo la denominación Polo de Desarrollo Productivo, Tecnológico y Exportador de la Región del Nordeste Argentino” para las zonas geográficas específicas que determinarán el Poder Ejecutivo nacional y la provincias El área , según los Artículos 124 y 125, también vetados por el Poder Ejecutivo Nacional, gozaría de beneficios para todos los impuestos nacionales, derechos de importación y exportación , así también como respecto al funcionamiento operativo y otros incentivos para el desarrollo de las áreas, a nivel laboral, tecnológico, niveles de productividad, reinversión de utilidades, formación de recursos humanos y todo lo concerniente a los objetivos propios del establecimiento de este tipo de áreas aduaneras especiales. Todo lo resumido en esos artículos, junto a los beneficios fiscales que incluían, son los que ya se encuentran legislados en el Código Aduanero, precisamente en los Artículos 600 a 607, y que en este caso llevaría la denominación de Polo Productivo del Nordeste Argentino, se fue al diablo por decirlo comúnmente, al vetarlos el Poder Ejecutivo días después de la aprobación legislativa. De esta cuestión del veto presidencial a estos artículos se pueden extraer básicamente dos conclusiones, la primera, de carácter político, y la segunda, de carácter jurídico.

Carácter político: Esta ley de presupuesto se aprobó el 17 de noviembre de 2020, y el día 14 de diciembre fue promulgada por el ejecutivo, es decir que entre la sanción legislativa de la ley y la promulgación con el veto a los artículos mencionados y otros artículos sobre otros tópicos, ni siquiera había pasado un mes;,exactamente, 27 días . ¿Qué pasó antes, durante y después del trámite constitucional ? Esta es una pregunta fundamental y que se puede responder parcialmente. En primer término, el presidente Alberto Fernández, en ocasión de su visita a Misiones, recibió la propuesta del Gobernador Herrera Ahuad relacionada con la creación del Área Aduanera Especial en Misiones ,dadas las asimetrías y cuestiones limítrofes internacionales y demás argumentos allí expuestos, y el presidente prometió su tratamiento legislativo en base a los argumentos presentados por el Ejecutivo provincial, e inclusive lo expresó ante los medios, dando a entender que sería viable lo planteado. Luego se trató en el Poder Legislativo, y se aprobó en el marco de la Ley de Presupuesto. ¿Qué paso en el intermezzo? Bueno, imagino que se habrán dado cuenta o ya lo sabían de antemano en el Ejecutivo Nacional (eso creo personalmente), que este proyecto era inviable , habida cuenta de que se sumaron más provincias, las que gozarían de las exenciones tributarias, y con lo no recaudado lo que venía era un choque frontal de las áreas aduaneras especiales contra la coparticipación federal, la que obviamente no contaría con esos recursos fiscales por antonomasia. En otras palabras, si yo no recaudo, no me corresponde nada en el reparto (así lo dice claramente el decreto, obiter dictum, o entre líneas en los considerandos). En otras palabras, el presidente, es duro decirlo, le mintió al Ejecutivo provincial, cosa que en el ámbito de la política no se puede decir, pero sí en el académico, como lo afirmo, haciéndome responsable de lo que escribo.

Carácter técnico y legislativo : En rigor de verdad y a mi humilde entender, este aspecto relacionado con el proyecto de ley de la creación de un área franca para Misiones,tuvo que ser tratado en otro momento y no conjuntamente, o mejor dicho, incluida en la ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque la ley de presupuesto es una ley formal y no material, ya que a lo único que se debe referir es a establecer las partidas dinerarias correspondientes a cada una de las unidades administrativas que integran la administración nacional, incluyendo los tres poderes, y no puede crear otros institutos que no sean los antedichos. Sucede que desde la gestión de Cristina Kirchner se convirtió en costumbre -o mejor dicho- en regla- la excepción. Nuestra provincia (en mi caso, por adopción) tiene que diseñar un nuevo proyecto más viable, que no se convierta en un Área Aduanera Especial en todo su territorio. El otro punto es contar para ese proyecto con la asistencia de expertos y profesionales que trabajen en el tema específico, pues con voluntad política no alcanza, y no sólo se trata de que el Código Aduanero en su articulado y otras leyes lo dicen. Eso sería un facilismo normativo imposible de llevar a cabo después .Es una cuestión que tiene muchos aspectos que requieren conocimiento previo en varias materias Lo sé perfectamente, pues como ex funcionario de la Afip DGA, en Paso de los Libres, me tocó ser oficial de enlace con los otros tres países en todo lo relacionado a la implementación de los controles integrados de Aduanas en el Mercosur, y les puedo asegurar que no fue un tema menor ni fácil, en cuanto a los puntos relacionados con las jurisdicciones aduaneras y otros items.

Este año legislativo , y con tiempo, se puede volver a plantear la creación de las áreas aduaneras especiales, pero con nuevo proyecto, pues los argumentos de Misiones son ciertos y sólidos, pero el ano pasado no fue el momento. Maquiavelo, en ‘El príncipe’, decía que para la consecución de determinados fines estatales, había que tener oportunidad y mérito. Tenemos todo el mérito, pero no fue la oportunidad ni los tiempos políticos nomás.