Docentes planifican cómo será el regreso a clases

viernes 29 de enero de 2021 | 9:40hs.

Misiones se prepara para el regreso de las clases presenciales en el ciclo lectivo 2021 tal como lo anunció el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, el pasado sábado en el marco de una visita a la provincia del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.

Al respecto, Mirta Chemes, secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y destacó que se encuentran en constantes reuniones con las autoridades educativas para abordar la cuestión pedagógica y organizativa pensando en el regreso a la presencialidad.



"Hemos abordado la preocupación de cómo sería la organización para el regreso a los establecimientos o la aplicación de esta educación bimodal con la presentación de distintas propuestas. Nos trajo tranquilidad que se está realizando un documento marco donde se establecerá el protocolo y la carga horaria", dijo.



Además Chemes recalcó que la gran preocupación es saber que el regreso a la escuela mueve el 80 por ciento de la población, "porque no todos tienen medios privados para moverse, como también se habló el horario de los medios de transporte en la zona de colonias y la importancia de contar con todos los elementos de limpieza".

"Hemos planteado que hay escuelas que no han podido arreglar las instalaciones de agua y eléctricas. Hay reclamos porque todavía no se han hecho las refacciones para tener todos los edificios en condiciones y si no se puede hay buscar alternativas", aclaró.

A continuación comentó que a lo largo de la provincia hay 1700 edificios algunos viejos y otros nuevos, "todos requieren de inversiones pero como no hay recursos al no tener cooperadoras también es el Estado el que debe garantizar los elementos necesarios para poder trabajar".

Cantidad de docentes y vacunación

"Hemos consultado de cuánta es la cantidad de docentes que no puede volver a la presencialidad, tenemos que cubrir de alguna manera las faltantes para que no existan desigualddes. Después la virtualidad que trajo a la luz la desigualdad en el sistema educativo, esos chicos que no se pudieron conectar, no se van a poder conectar y eso se tiene que solucionar", sostuvo la secretaria general.

Agregó además que se elaboraron cuadernillos pero no que no se tienen los recursos para sus impresiones, "no podemos dejar a la responsabilidad de los padres. También se habló de los Centros de Revinculación Pedagógica y que por ahí se podría trabajar con grupos de chicos en las escuelas que tienen sala de informática en un contraturno para puedan trabajar la virtualidad".

"Se habló de la vacunación de docentes pero también hay personal no docentes pero nos aclararon que serían para todos los actores de la institución escolar, se está tratando de organizar de cómo será el proceso de inmunización y desde ahí cada escuela organizará de acuerdo a su matrícula y espacio con la cantidad de docentes que tenga", concluyó.