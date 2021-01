Flavio Mendoza está internado con síntomas de coronavirus

viernes 29 de enero de 2021 | 8:54hs.

Tras un año muy difícil en el rubro artístico producto de la pandemia de COVID-19, Flavio Mendoza luchó por la reapertura de los teatros con protocolo, y esta temporada lleva adelante Tres empanadas en Carlos Paz y Un estreno, un velorio en Buenos Aires. Sin embargo, los contagios de coronavirus no le dan tregua y ahora es él quien permanece aislado a la espera de un hisopado.

Este jueves el coreógrafo y director comenzó a sentir síntomas compatibles con la enfermedad. Pablo Tomaselli, jefe de prensa de la obra, contó en el medio TN: “Está internado en Los Arcos por precaución, porque venía de Carlos Paz y no se sentía bien. Le dolía el cuerpo, la garganta y tenía fiebre alta”. Sin embargo, destacó que el hijo de la estrella, Dionisio, está en buen estado de salud.

En la misma línea, Ángel de Brito informó en su cuenta de Twitter que, pese a que ayer el hisopado le dio negativo, esta tarde Mendoza comenzó con “dificultades respiratorias, tos, mareos y chuchos de frío” por lo que su médica decidió internarlo. Y dijo que le harán una tomografía computada para descartar una neumonía.

La función del jueves en el Teatro Broadway se realizó de todas manera, pero Nicolás Scarpino hizo el rol de Mendoza. Además, es el debut de Luisa Albinoni, en reemplazo de Carmen Barbieri, que fue trasladada a la unidad de terapia intensiva por complicaciones en su cuadro de COVID-19.

El mal momento de Carmen Barbieri y el escándalo con Mendoza

Hace una semana que la capocómica se encuentra internada. Las alarmas se encendieron luego de que Sol Pérez diera positivo por coronavirus. Ambas habían coincidido en una reunión por la segunda temporada de MasterChef Celebrity. Al principio se lo tomó con calma, pero luego empezaron los síntomas y fue ingresada a la Clínica Zabala.

A raíz de esto, al abandonar su lugar en Un estreno, un velorio, Mendoza minimizó el diagnóstico tildándola de hipocondríaca, pero luego pidió disculpas y se justificó: “Aprovecho para aclarar porque yo dije que Carmen era hipocondríaca porque a mí de verdad nadie me dijo que estaba internada. A mí todos me dijeron que había dado positivo y yo dije ‘la tengo que llamar’. Pero pasaron distintas cosas y recién me enteré cuando veníamos a Buenos Aires. Imaginate lo que fue para mí el viaje, un horror”.

Este jueves tras estar una semana internada, Barbieri fue trasladada a la unidad de terapia intensiva y Federico Bal pidió por su mamá: “Les pido a todos los creyentes, y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja”