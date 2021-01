Se anotaron para el Master

viernes 29 de enero de 2021 | 6:01hs.

Los binomios misioneros Raúl Fagúndez-Rafael Ortega (Peugeot 307) y Jonathan Neese-Luis García (Citroën C4 VTS) serán parte de la octava edición del Rally Master, que se disputará el próximo fin de semana en la localidad de La Toma en San Luis y que reunirá a los campeones y subcampeones de las categorías de tracción simple de toda la Argentina

Fagúndez-Ortega, campeón de la N3 del Misionero, y Neese-García, subcampeón de la N3 del misionero, estarán corriendo dentro de la Clase N7 del Máster de Rally.

Así serán dos las duplas misioneras que tomarán parte de la prueba, ya que Marcelo Kaczurek, subcampeón de la N6 del Misionero, se bajó de la competencia por razones presupuestarias.

“La idea es ir al Master y ser protagonistas. Vamos a contar con la ayuda de los sponsors. La idea es medirnos contra los mejores del país”, indicó Fagúndez antes de viajar.

Por su parte, Neese, comentó que “se acercó Nacho Allende a invitarme a ir a San Luis a ver el Master y ahí le pregunte cómo era para ir a participar y si él podía hablar con la organización y ahí me dijo que yo podía ir como el subcampeón de la categoría ‘y podés correr tranquilamente’ me dijo. Así que ahí me puse a hablar con el equipo y con mi papá por los permisos laborales, hablé con Claudio Marín, mi mecánico, y me dijo que no había drama. Ariel Hilbert, que es mi navegante, no puede ir por un tema laboral, así que hablé con Luisito García y me dijo sí”.

Las duplas fueron acompañadas por los integrantes de la Comisión Directiva de la Ampynar, Yamil Pettersen (prosecretario) y Luis Da Luz (protesorero), quienes estarán colaborando en todo lo que necesiten ambos equipos.

Desde ayer se habilitó el Parque de Servicios que funcionará en el Predio Ferrocarril para que los equipos se instalen. Hoy, de 12 a 20 se realizarán las verificaciones administrativas, técnicas y se entregarán los Libros de Rutas, mientras que de 14 a 20 se realizará el reconocimiento de rutas y cada tripulación tendrá dos pasadas a cada tramo.

El sábado se pondrá en marcha la etapa 1 y el domingo comenzará la segunda y última etapa, que tendrá por la tarde la premiación. La competencia tiene 125 binomios inscriptos en distintas clases y será fiscalizada por la Federación Automovilista de San Luis.