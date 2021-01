Una jueza envía a la cárcel al presidente del mayor partido opositor paraguayo

jueves 28 de enero de 2021 | 21:05hs.

Una jueza de Paraguay ordenó hoy el encarcelamiento de Efraín Alegre, excandidato presidencial y titular de la principal fuerza de oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por una causa sobre facturas falsas en la redición de gastos de su campaña.



La jueza de Garantías Cynthia Lovera decretó que, como Alegre incumplió las medidas alternativas a la prisión que le había impuesto, debe ser enviado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.



La jueza reseñó que le dio de 20 días para cumplir la caución y si eso no ocurría ella revocaría las medidas y dispondría la prisión, pero Alegre dijo desde un primer momento que no se sometería a ese pedido.



“Han pasado los 20 días hábiles que tenía y el Juzgado tiene que dar cumplimiento al apercibimiento”, explicó la magistrada en conversación con C9N, según el sitio del diario Última Hora.



Lovera explicó que Alegre recurrió a la Cámara de Apelaciones, que luego confirmó la decisión de su Juzgado y eso llevó su tiempo, pero ahora “los plazos ya se excedieron en demasía”. “La orden es de cumplimiento de inmediato”, expresó.



El presidente del PLRA fue imputado por la producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso.



Alegre está investigado en el caso de supuestas facturas falsas que fueron presentadas en la rendición de cuentas de su campaña por la presidencia de la República, en las elecciones 2018, en las que perdió por poco margen frente al ahora mandatario Mario Abdo Benítez.