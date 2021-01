Misiones, en el radar del TC

jueves 28 de enero de 2021 | 1:30hs.

En junio de cada año en el autódromo de Posadas se vivía la fiesta del Turismo de Carretera. La categoría nacional rápidamente se fue transformando en una tradición que los misioneros disfrutaron durante 13 años consecutivos entre el 2007 y el 2019.

En el 2020 la pandemia frenó ese ritual y parecía que la máxima categoría nacional no volvería por un tiempo a Misiones. Pero hace unos días el WhastApp de Carlos Malarczuk, presidente del Automóvil Club Misiones (ACM), sonó y dentro del mensaje había una nota con un ofrecimiento formal de la ACTC para hacer una fecha en el calendario 2021.

La nota, que lleva la firma del gerente general Fernando Miori, dice textualmente: “Es mi intención comunicarle que esta institución ha decidido comenzar a organizar la temporada del calendario automovilístico 2021 de las categorías Turismo Carretera (TC) y Turismo Carretera Pista (TC Pista). Es de nuestro interés saber si la provincia se encuentra interesada, a raíz de la pandemia, en llevar a cabo dicho evento; en caso de ser así, nuestra institución ofrece a laciudad de Posadas una fecha dentro del calendario”.

“La fecha ofrecida por nuestra entidad corresponde al 20 de junio de 2021 (la séptima fecha del calendario). Las condiciones y requerimientos se detallarán una vez la provincia preste su conformidad. En caso de encontrarse de acuerdo con lo antes mencionado, aguardamos a la brevedad devolución de dicha nota firmada por el responsable de la organización del evento”, finaliza la nota.

Respaldado

Ante el ofrecimiento, El Territorio llamó al presidente del ACM, Carlos Malarczuk, quien se mostró “un poco sorprendido y un poco respaldado” por la ACTC.

“La verdad es que me sorprendió el llamado porque no lo esperaba y a la vez no porque siempre tuvimos buena relación con la ACTC, con su presidente, Hugo Mazzacane, el año pasado charlamos varias veces de la posibilidad de hacer una fecha, pero no se pudo por el contexto epidemiológico. Esto demuestra que siempre fuimos una plaza que al TC le gustó, pero en esta oportunidad el club está atado de manos, no depende de nosotros sino de varios temas”, explicó Malarczuk.

El ACM fue el primer club en hacer carreras de autos en Misiones y es un club con más de 50 años de historia. Como decía el gran Hipólito Cortés, su objetivo “es hacer carreras de auto” y nunca el autódromo capitalino estuvo tanto tiempo parado y sin actividad oficial.

“Si nos dan el OK nos tendremos que sentar porque, además de la pandemia, nos robaron muchas cosas y hay que acomodar las instalaciones; hoy nosotros no tenemos caja porque venimos sobreviviendo con las pruebas”, explicó Malarczuk.

Buscando respuesta

Si bien la fecha ofrecida por la ACTC es en junio, los tiempos del TC son de respuesta inmediata y es por eso que la comisión directiva del ACM deberá encontrar respuestas rápidas para seguir manteniendo la fecha en Misiones.

La primera será si cuenta con el respaldo del gobierno provincial y si es posible planificar un evento como el TC en un contexto epidemiológico incierto como podría ser el escenario de junio.

Para el club sería un oxígeno a sus finanzas y para el sector turístico posadeño también sería un evento que movilizará su economía. Si bien Misiones ya abrió sus límites al turismo nacional y se trabaja en la vuelta a clases semipresenciales desde marzo, todavía no se planificó ningún megaevento como podría ser la llegada del TC.

Segundo, en caso de poder hacerlo, quién correría con los gastos que implica hacer un TC que en principio sería sin público, será un club que lleva casi dos años sin grandes ingresos (su última gran carrera con mucho público fue el TC en julio del 2019).

Por lo que pudo saber El Territorio, no habría un canon fijo como venía ocurriendo en los últimos años, pero sí el ACM debería hacer frente a los gastos del operativo de sanidad, de seguridad, personal que trabaja, servicios para los equipos, entre otros.

Y los fanáticos misioneros ya se preguntan si podrán estar presentes como ya pasa en San Juan, Buenos Aires o Córdoba, donde el automovilismo esta corriendo con una capacidad reducida de público.

En caso de aprobarse el público, ¿qué capacidad sería la autorizada para el autódromo de Posadas? ¿la Municipalidad de Posadas podría implementar las burbujas como ya se usa en el balneario de Costa Sur de la capital provincial y así poder generar algunos ingresos para el club?

Son todas preguntas que quedan en debate para definir por parte de las autoridades del ACM con las autoridades provinciales y municipales y que los fanáticos del TC esperan conocer lo antes posible para saber si la máxima llega o no en junio a Misiones.