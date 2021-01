Globita y Gladiadora

jueves 28 de enero de 2021 | 4:30hs.

Siempre es bueno volver a las raíces, recargar energías y seguir el camino. Es la premisa que la gladiadora Yamila Rodríguez lleva adelante en cada final de temporada, aunque esta vez su estadía en la tierra colorada tuvo un gustito especial.

Con la medalla en mano y su casaca de Boca en hombros, la reciente campeona argentina se tomó la tarde para compartir su cumpleaños 23 con las Globitas del Huracán, el equipo que la catapultó a la cima del fútbol femenino.

La delantera no se olvidó de sus raíces y humildemente se prestó al agasajo que le prepararon ayer en la sede del club. Allí las jugadoras del equipo la recibieron con honores y hasta hubo una torta de por medio.

“Me acuerdo cuando empezaba, con los sueños que tenía, así como ustedes”, inició Yamila, ante la atenta mirada de las futuras generaciones quienes aplaudieron el breve pero significativo discurso.

Además, Héctor “Chino” Torres también tuvo su premio como forjador en la disciplina y se llevó la camiseta con la que Yamila convirtió su primer gol en la Bombonera.

“Todo fue una locura”

Yami se tomó una semana de vacaciones para descansar en familia tras conquistar el primer título profesional del fútbol femenino, con goleada incluida a River en la final. “Lo que vivimos allá fue una locura que va a quedar en la historia. Después del lindo espectáculo que hicimos, es bueno regresar y disfrutarlo con la gente que te vio crecer”, aseguró en diálogo con El Territorio.

“La verdad que no pensábamos que el rival se iba a caer tan rápido así, pero nosotras salimos a imponer nuestro juego desde el primer minuto al último, con presión”, recordó Yamila, en alusión al 7-0 de la definición.

“Conquistar este título fue algo soñado. Todas luchamos para que el fútbol sea profesional y es lindo quedar en la historia, esto te da ganas de seguir”, agregó.

“Gracias a Dios, por todo el trabajo y el apoyo de mi familia, hoy me toca disfrutar de este presente”.

Respecto a lo que viene, la gladiadora fue clara: “Nos queda la Libertadores, prepararnos estos meses. Mañana (por hoy) ya me estoy integrando al plantel”.

“Por supuesto que por ser mi cumpleaños ya pedí mi deseo, que lo guardo para mí. Tengo que decir que hasta ahora todos los que pedí se me cumplieron y espero que este también...por lo pronto llego a Buenos Aires y me voy a hacer el tatuaje de la copa, mi tatuador me está esperando”, cerró entre risas.

Después de sus palabras no faltó el picadito de las Globitas. De allí se espera que salga la próxima Yamila Rodríguez. Fue una jornada redonda.