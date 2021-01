De León: "Estamos en alerta naranja por probabilidad de vientos y granizos"

miércoles 27 de enero de 2021 | 10:41hs.

El pasado martes, El Territorio informó que en la provincia de Misiones se prevé un periodo de inestabildad hasta el 8 de febrero, días en los que no se descarta la presencia de tormentas localmente fuertes.

Precisamente, durante la tarde del martes, se desarrolló una fuerte tormenta de copiosa lluvia que afortunadamente no provocó mayores complicaciones, aunque este miércoles la advertencia que antes amarilla ahora pasó a tornarse naranja por probables precipitacionesa que pueden estar acompañadas por vientos y granizos.

Jorge Atilio De León, titular del área de Protección Civil, dialogó con el programa Acá te lo Contamos y comentó, "realmente hemos tenido muchas precipitaciones en forma tranquila sin eventos con vientos y granizos. En el interior fue menos cantidad de agua que era necesaria por la Emergencia Hídrica que hizo que se fuera reacomodando todo y estamos contentos por el agua que está viniendo que es necesaria para la provincia".

"No hemos tenido ningún pedido de asistencia, si estamos trabajando con municipios por los días anteriores pero ayer no se ha tenido ningún tipo de llamado. Se ve que al caer en pausa y menor intensidad no anegó viviendas ni provocó desborde de arroyos", detalló.

"Hoy estamos en alerta naranja por probabilidad de vientos y granizos. Sigue la lluvia en forma contínua pero más de chaparrones aislados, pequeños pero intensos. Las obras de canalización de cauces y arroyos han llevado tranquilidad a los vecinos ya que el agua se escurre y también se tomó conciencia de no arrojar elementos dentro de cauces que es lo que provocaba desbordes", agregó.

Finalmente dijo que se está generando conciencia que si se arrojan elementos va a provocar inundaciones y las zonas rojas por estas cuestiones son Oberá, Eldorado y San Vicente que tienen problemas por cauces de arroyos que mayormente tienen anegamientos de viviendas porque no hay una crecida prolongada.

"En Posadas tenemos en la zona de Estepa, Néstor Kirchner anegamientos por viviendas que son construídas por debajo de los cordones cunetas", determinó.