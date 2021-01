Hipertensión, diabetes y obesidad, las patologías que afectan más al contagiarse de Covid-19

miércoles 27 de enero de 2021 | 9:37hs.

Por cuarto día consecutivo, Misiones registró ayer tres fallecidos a causa del Covid-19 y el total de víctimas fatales ascendió a 77 desde el inicio de la pandemia. Dos eran oriundas de la localidad de Eldorado, mientras que la restante era de Iguazú. Todos poseían comorbilidades.

"Las patologías que agravan el Covid-19 son tres: la hipertensión, diabetes y obesidad, se llevan el grueso de las enfermedades y después las respiratorias y otras agregadas que son menores. Así que aquellos que tengan estas enfermedades deben extremar sus cuidados porque en general están quietos pero es importante que su entorno tenga responsabilidad", remarcó.

Báez agregó que en estos pacientes el tratamiento es el mismo y lo que varía son los medicamentos para las otras patologías que tiene, "en épocas de no pandemia si uno agarra neumonía, la diabetes también es difícil de controlar".

"Cabe recordar que tenemos la ivermectina, que se utiliza para pacientes que recién comienzan con la enfermedad, el suero de convaleciente que tiene mejores resultados en cuanto más temprano se lo dé y el suero equino que se aplica a pacientes menos graves", detalló.

Ocupación de camas en un 63 por ciento

El subsecretario se refirió al porcentaje de ocupación de camas y remacó que se viene trabajando bien y cumpliendo con los objetivos, "hay momentos de mayor internación pero no pasamos del 63 por ciento de camas y estamos alrededor del 58 o 60 de ocupación de camas pero ese es el objetivo. Uno es lograr que las medidas que adoptemos eviten que el sistema colapse y la otra es dar batalla durante el verano y venimos bien. Esperamos que estos casos que tenemos en estos días sea nuestro pico y que vaya en descenso".

"Nosotros registramos todos los positivos y lo que sí puede pasar que no se notifiquen el mismo día sino que tarda dos o tres, es difícil que alguien haya dado positivo y no lo sepamos. Si puede pasar que los contactos estrechos, que los consideramos como pisitivos, no se cuenten pero todos tanto públicos como privados deben informar sobre los casos", informó.

1,5 por ciento es el índice de positividad

De la cantidad de personas que se realizan el test, "tenemos un porcentarje del 1,5 de positividad. Además no tenemos notificación de pacientes que vuelvan a contraer el virus pero es esperable que pueda pasar como pasa en Europa, hay muchas informaciones erróneas que la gente maneja, por ejemplo: se piensa que enfermarse una vez hace que no te vuelvas a enfermar y no hay ni un estudio serio que avale eso y la otra es que aunque se tenga inmunidad se puede transmitir el virus, igual si se tuvo el covid, se tiene que cuidar y utilizar barbijo".

Además se refirió a la importancia de la aplicación de la vacuna, "uno busca la excusa de no vacunarse porque uno piensa que el virus está lejos pero cuando uno tiene en el entorno algún caso ahí si se quiere vacunar y tomar todos los recaudos. Tenemos que seguir utilizando el barbijo y mantener distancia porque hay población susceptible y es importante la responsabilidad social", concluyó.