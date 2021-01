Sixto Fariña y un anecdotario de 48 horas de angustia

miércoles 27 de enero de 2021 | 0:08hs.

El reportero gráfico Sixto Fariña, al que guardaparques del Parque Nacional de Iguazú le secuestraron la cámara por el sólo hecho de haber tomado imágenes en el sector de la Garganta del Diablo, relató los detalles de cómo fueron los acontecimientos por los cuales pasó 48 horas sin su elemento de trabajo y con su hijo llorando por lo sucedido.

Fariña es reportero gráfico con 46 años de experiencia en Misiones. Respetado y admirado en la comunidad, desde hace años y hasta la actualidad integra el equipo de trabajo de El Territorio.

“Mucho tiempo para mí, total incertidumbre, me agarró un dolor en el alma. Una impotencia, una injusticia”, dijo en la entrevista con este medio.

“Estaba sacando fotos en la Garganta del Diablo, los fotógrafos que estaban ahí, a los que respeto, tienen su reglamento y no hay que hacer fotos para comercializar, pero esa nunca fue mi tarea, estaba haciendo fotos para el diario El Territorio y para otra empresa... vino un fotógrafo malo y me dijo que no podía sacar fotos acá..”, había contado .

“Yo le expliqué que se quedara tranquilo, que estaba haciendo fotos para el diario. Después me di cuenta de que había un grupo de chicos con cáncer y una mujer al frente de la tarea solidaria... entonces les enfoqué más a ellos y que saquen la bandera. En un momento les digo que yo tengo un sitio web y que les iba a mandar las fotos sin cargo, pero entendieron que yo estaba comercializando... por eso ese fotógrafo como que retó”.

“Cuando salimos de Garganta, cuando nos dirigíamos al trencito, había un guardaparque como que me estaba esperando y me preguntó por qué estaba sacando fotos y yo con sinceridad le dije que estaba haciendo fotos para El Territorio y para mi página. Yo estaba con mi hijo y me dijo que tenía que tener un permiso, yo nunca supe de eso y fueron varias veces las que vine con periodistas y no sabía sobre eso, si no lo hacía, yo para eso soy correcto”, relató.

“‘Entonces acompáñeme, porque le podemos sacar su cámara’, me dijo amenazante, con mal trato, en todo momento me habló con mucho autoritarismo... pero nunca me dijeron sobre un reglamento al respecto. Con la persona esa fuimos hasta la oficina en donde me quedé con tres o cuatro guardaparques y me dijeron que me daban dos opciones: ‘o te secuestramos las dos cámaras o te borramos la memoria’. Entonces yo les dije que ninguna de las dos, yo no hice nada para que hagan eso”.

“‘Entonces vamos a llamar a la Policía’, y llegó la Policía, el oficial que me atendió muy amable me dijo que le entregara (la cámara) y yo le entregué hasta la memoria del celular para colaborar con la Policía, me dijo otra vez que le entregara una cámara, yo tengo dos y se enojaron y me dijeron que les estaba tomando el pelo porque no eran las fotos de Cataratas. Nunca pensé que iba a hacer eso, pero le entregué”.

“Ahí fue en donde me dice que esto queda secuestrado y pensé muchas cosas, pero la agarraron, me hicieron un acta, yo firmé en disconformidad. En total sacaron tres memorias, dos de la cámara y uno del celular. Me serené porque pensé en mi hijo Guido...”.

“Llamaron a la Gendarmería.. me quedé de la 1 hasta las 10.20 de la noche (... ) El domingo) al mediodía me llamó uno de los jefes de la oficina y me entregó él la cámara. Pasé muy mal, no se lo deseo a nadie, tengo un dolor en el alma”, remató.