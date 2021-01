La economía creció 1,4% en noviembre y sigue en alza

miércoles 27 de enero de 2021 | 6:02hs.

La actividad económica consolidó su sendero de recuperación en noviembre del año pasado, al expandirse un 1,4% en forma mensual sin estacionalidad, para encadenar así siete meses consecutivos de crecimiento tras el desplome de marzo y abril, informó en la víspera el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De esta forma, superó el nivel de marzo y se ubica sólo 3,3% por debajo del nivel precovid (febrero). La serie tendencia-ciclo (estimación más estable) creció 0,1% mensual, el primer crecimiento de los últimos diecisiete meses.

Contracción

El Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) mostró en términos interanuales, en cambio, una contracción del 3,7%, aunque fue el mejor registro desde febrero cuando descendió un 2,2%.

De esta forma, el Emae acumuló una caída del 10,6% interanual entre enero y noviembre de 2020, y de 3,7% desde diciembre 2019 en la serie sin estacionalidad.

Por sector de actividad, crecieron 4 de los 15 sectores (en octubre creció solo 1). Intermediación financiera lideró la expansión, con un 11,7% interanual, seguido por comercio (+3,9%), industria (+3,7%) y electricidad, gas y agua (+1%).

Estos últimos tres sectores se recuperaron de la caída de octubre. La industria tuvo el mayor crecimiento desde abril de 2018.

De los sectores que cayeron, todos desaceleraron su caída excepto el agro, que la mantuvo en idéntico nivel (-0,6%).

Las mayores caídas se registraron en hoteles y restaurantes (-53,2% vs. -54,3% en octubre), otras actividades de servicios (-21,5% vs. -26,7%), transporte y comunicaciones (-18,2% vs. -19,7%), minas y canteras (-11,7% vs. -12,3%).