Premios AFI nominan a las series y películas del año

miércoles 27 de enero de 2021 | 6:00hs.

Better call Saul, Bridgerton, The crown y Poco ortodoxa son algunas de las series seleccionadas por los premios AFI 2020 (en español Instituto Estadounidense del Cine) que selecciona a las 10 mejores películas y programas de televisión “más representativos” del año.

En películas, Netflix obtuvo cuatro de los 10 galardones con Da 5 Bloods (Spike Lee), La madre del blues (George C. Wolfe), Mank (David Fincher) y El juicio de los 7 de Chicago (Aaron Sorkin), en tanto Amazon Studios, obtuvo dos galardones para dos cineastas primerizos: One Night in Miami (Regina King) y Sound of Metal (Darius Marder). Los otros cuatro espacios se repartieron entre seis estudios: Judas y el Mesías Negro (Shaka King de Warner Bros.), Minari (Lee Isaac Chung de A24) y Nomadland (Chloé Zhao d Searchlight Pictures)

Netflix también dominó la categoría series con Gambito de dama, Bridgerton, The crown y Poco ortodoxa. Los demás lugares fueron para Better call Saul de AMC, El pájaro carpintero de Showtime, Lovecraft Country de HBO, The Mandalorian de Disney, Mrs. America y Ted Lasso de Apple TV Plus.