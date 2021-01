Eldorado: sigue el conflicto por el veto al pase a planta de 3 empleados municipales

martes 26 de enero de 2021 | 21:30hs.

Los trabajadores municipales del Concejo Deliberante realizaron una asamblea por el veto del Intendente Fabio Martínez del pase a planta permanente de 3 empleados por violar la Carta Orgánica.

La Ordenanza 002/2021 aprobada por el Concejo Deliberante establecía el pase a planta permanente de 41 empleados. Un informe del asesor legal municipal, Carlos Kozik, alertó que el pase de algunos de ellos vulneraba la Carta Orgánica. Con dicho dictamen el Intendente vetó el pase de 3 empleados.

Florencia López, delegada de los empleados, explicó: “El problema que tenemos es que al ser vetada la ordenanza la misma queda en suspenso hasta tanto el Concejo Deliberante la ratifique (hace falta mayoría calificada, es decir 5 votos de los Concejales) o apruebe una nueva con las modificaciones. Para eso hay un plazo de 30 días, pero mientras tanto la ordenanza no se aplica y eso perjudica a algunos compañeros”.

El caso de los 3 empleados vetados no serían los únicos que deberían haber sido vetados.

“Nosotros les advertimos a los Concejales que estaban violando la Carta Orgánica con el listado de personas que iban a pasar, ya que se establece en la misma que los cargos políticos de los concejales que ingresaron en el año 2019 no son posibles de ser pasados a planta permanente, pero no nos hicieron caso. Nosotros presentamos un listado de quienes cumplían los requisitos pero los concejales decidieron pasar a 8 personas privilegiando algunos pases de personas de su entorno que no cumplían los requisitos, y dejaron de pasar a otros que sí. No son sólo Martínez, Lucas; Reyes, María Virginia y Ferreyra Montania, Claudia (los tres vetados) sino que también está el caso de un asesor de la Concejal Saenger que tampoco debería pasar. Nosotros queremos que se hagan bien las cosas, que se respete la Carta Orgánica. ¿Para qué queremos una Carta Orgánica si no la vamos a cumplir? Pero es todo muy raro, no entendemos, por qué se veta a algunos y a otros que están en las mismas condiciones, no. Además hay dos concejales (Lorena Cardozo y Agueda Saenger) que fueron convencionales y responsables de redactar la Carta Orgánica que hoy no cumplen”, cuenta Florencia.

Al estar el presidente del cuerpo, Jorge López, de vacaciones, se está a la espera de la vuelta del mismo para que el Concejo Deliberante comience a analizar la situación.

Vale recordar que la Ordenanza 002/2021 fue aprobada por una mayoría de 6 concejales con la única excepción de la Concejal Rosi Kurt que votó en contra argumentando que se iba en contra de lo dispuesto en la Carta Orgánica.