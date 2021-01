Continúan los trabajos preventivos por ataques de palometas en zona de playas y balnearios

martes 26 de enero de 2021 | 11:22hs.

El Territorio dio a conocer sobre una serie de ataque de palomentas registrados en zona de playas y balnearios en las localidades de Posadas, Garupá y Candelaria.

Según pudo averiguar este medio, la bajante del río y las altas temperaturas serían el escenario ideal para la presencia de las palometas que, con sus dientes afilados, muerden a los bañistas en determinadas zonas del balneario y cuando las temperaturas alcanzan su mayor registro, ya que al estar en baja el río el agua se calienta más rápido.

Al respecto, Isaac Villalba, encargado de la Dirección de Deportes Náuticos, Costanera y Balnearios de Posadas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y destacó que se está trabajando fuertemente en lo que es la prevención.

"Hay registros de incidentes de mordeduras de palometas por lo que se pide seguir las recomendaciones de los guardavidas y respetar los horarios", dijo.

Ante esto remarcó que los mayores inconvenientes se registraron en el horario de la tarde, "por lo que se pide que no se ingrese en deteminados sectores y se sigue trabajan intensamente en lo que es la limpiea del fondo para que no prolifere la vegetación que contiene a estos ejemplares".

"Además en enero se trabajó fuertemente en la prevención con el protocolo del distanciamiento para evitar la propagación del Covid-19 y por otra parte con los más chicos para que no se alejen de la costa, este año no hubo registro de niños perdidos pero si existieron casos en años anteriores", detalló.

Bandera roja y negra

Villalba por otra parte se refirió a la colocación de bandera negra en la zona de balneario, la cual significa que hay alerta por descargas eléctricas, "entonces en conjunto con la bandera roja, que es la prohibición de ingreso al agua, es para que no se ingresa a la zona del balneario por presencia de tormentas cercanas"

"Ante la cercanía de descargas eléctricas que siempre se trabaja con la Oficina de Prevención Ante Desastres Naturales y la Prefectura Naval Argentina se colocan las banderas para evitar inconvenientes", sostuvo.

El titular del sector comentó que hay registros en el interior de Misiones de descargas en piletas y en Buenos Aires en playas, "se trabaja en la prevención, despejando la zona de playas para la seguridad de los asistentes".

"Si bien existen pararrayos en distintos puntos, es mejor no esperar ver si funcionan o no y prevenir para no generar inconvenientes en estos lugares", concluyó Villalba.