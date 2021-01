Solicitan ayuda para familia con beba internada

martes 26 de enero de 2021 | 7:39hs.

El alcance de las redes sociales puede ser inimaginable. En los últimos días circuló a través de distintos grupos de Facebook un pedido de ayuda para la familia de una beba de siete meses, quien se encuentra internada en el Hospital Pediátrico tras haber superado una operación.

El Territorio se comunicó con Marta Ramos, pariente de la familia que llegó desde una chacra de la localidad de San Vicente, ya que Blanca -quien está a cargo de la niña- es una mujer de 46 años analfabeta y que apenas puede expresarse.

“Ella está todo el día en el hospital y de noche yo la traigo a dormir a mi casa, no conoce a nadie. La bebé está en terapia intensiva. Hace un mes que están acá pero me enteré hace unos días cuando le operaron a la beba del corazoncito. Un pariente del interior me avisó de la situación. Desde el hospital intentaron ubicarla en un albergue pero estaba lleno”, comenzó explicando Marta.

Respecto a la salud de la pequeña, comentó: “A mi no me dejaron entrar a hablar con el doctor por el tema de la pandemia y ella no sabe explicarme bien lo que pasó. Lo único que sé es que la operaron del corazón y mis familiares del interior me comentaron que parece que la bebé tiene un problema de crecimiento”.

Blanca llegó acompañada de su pareja y durante días durmieron en una sala del hospital. Llegaron sin dinero, ropa, ni conocimientos como para manejarse solos en la ciudad. Antes de llegar a Posadas estuvieron en Oberá cinco meses hasta que la derivaron y ya hace un mes que llegaron a la capital provincial en busca de una respuesta médica. La situación es compleja dado que la beba es nieta de Blanca, teniendo en cuenta que su madre -una adolescente de 16 años- no puede hacerse cargo de ella.

“No sé hasta cuándo va a estar acá, no tiene plata ni para el pasaje, no sabe andar en colectivo. No tiene nada y no cobran salario universal por la nena. Yo por el momento respondo por ella porque no la voy a dejar durmiendo en la calle o afuera del hospital. Hay que estar en esa situación”, lamentó su prima, Marta.

Tras la viralización de su historia en las redes sociales, donde se pedía principalmente ropa, zapatos y un cochecito para la beba, muchas personas se comunicaron con Marta para colaborar. Según comentó a este medio, ayer ya habían conseguido el cochecito. Ahora resta juntar ropa para Blanca.

“Hay gente que me acercó cosas pero no le anda porque ella es gordita. Yo creo que tiene que ser entre 48 y 50 su talle. Y los zapatos tienen que ser 42. También vamos a necesitar pañales para cuando la bebé salga de terapia”, indicó la mujer.

Tras un breve intercambio de palabras con este matutino, Blanca expresó que “cualquier ayuda me sirve, todo es bienvenido, somos muy pobres y humildes”.

La dirección para acercar cualquier tipo de ayuda es calle 72 Nº 6445 esquina Jauretche. También se pueden comunicar al celular de Marta: 3764-317074.