Artistas movilizados para volver a trabajar en Eldorado

martes 26 de enero de 2021 | 2:00hs.

Integrantes del colectivo de trabajadores de la cultura de Eldorado realizaron una intervención artística en el centro de la localidad para visibilizar la preocupante situación del sector, que no puede trabajar desde que se estableció la cuarentena. Así, entre otros puntos, el colectivo reclama a las autoridades comunales la declaración de la emergencia cultural.



En la mañana de ayer, muy lluviosa en la zona norte, los artistas se convocaron a la plaza, y también se desplazaron a unas cuadras, hasta la vieja terminal, allí hicieron un abrazo simbólico para pedir que se habilite el espacio como centro cultural. A la brevedad esperan poder utilizar las dársenas para eventos al aire libre, así también se podría resguardar el predio del abandono y el vandalismo, que hoy sufre a diario.



Luego, llevaron sus consignas al frente de la sede municipal, y pasado el mediodía fueron recibidos por el intendente Fabio Martinez, en una reunión que se extendió por dos horas.



Al edificio comunal ingresó un grupo de artistas y referentes culturales. En tanto, afuera, se quedaron sus compañeros y compañeras, “haciendo el aguante y esperando que finalice la reunión para poder socializar en asamblea lo hablado y ver cómo continuamos de acá en más”, explicaron a El Territorio, los presentes.



Y resaltaron, “hicimos esta intervención artística respetando todas las pautas de cuidado, con el uso de barbijo y distanciamiento social. Nuestra herramienta de expresión es el arte. Hoy teníamos pensado una pequeña muestra de circo, algo de murga, música, un desfile de moda. Por el clima mucho de lo planeado no se pudo hacer. Pero queríamos estar igual, no podíamos suspender”.



Yanko Tomas, titiritero, murguero, detalló que con la declaración de la emergencia cultural, “se busca que el municipio reconozca que hay todo un colectivo de trabajadores que no puede trabajar hace ya muchos meses. La situación de estos trabajadores y sus familias es insostenible y angustiante. Y desde esa declaración esperamos que se puedan desarrollar acciones para la solución urgente”.



Entre las solicitudes se hallan, la declaración de emergencia, un cronograma de presentaciones artísticas en los barrios -con caché para los artistas de distintos rubros-, la apertura de espacios o centros de cultura en los barrios y la conformación de un consejo consultivo de cultura, que contemple entre sus consejeros a los artistas, de esta forma se garantizaría la representatividad a la hora del diseño de acciones para el sector.



“Lo que más nos urge es trabajar, hay familias que se dedican exclusivamente a la tarea artística y no podemos generar ingresos, no podemos pasar siquiera una gorra. También nos preocupa que en el marco de la pandemia, los vecinos de Eldorado no puedan acceder a la cultura”.



En este sentido, sostuvo que, “lo que pedimos a la comuna local es que se aprueben protocolos para presentaciones artísticas y culturales. Que la Provincia ya ha aprobado protocolos de seguridad e higiene y que hay localidades donde los compañeros están retomando el trabajo”.



Ponderó que casi un centenar de movimientos, colectivos, asociaciones, centros vinculados a las artes y la cultura de toda la provincia acompañan el reclamo de los trabajadores de cultura de Eldorado.



Pequeño avance

Si bien el colectivo aún no definió formalmente los pasos a seguir, ya que se analizará en profundidad lo acontecido en la jornada. Trascendió que del diálogo con las autoridades se desprenderán acciones concretas, por ejemplo el avance en los protocolos sanitarios para eventos.