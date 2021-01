Médicos se registran como objetores de conciencia

martes 26 de enero de 2021 | 3:00hs.

El domingo entró en vigencia la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada a fines del año pasado. En ese contexto, el Colegio Médico de Misiones recordó a sus matriculados que se encuentra a disposición el Formulario de Adhesión de Objetores de Conciencia.



La legislación contempla la objeción de conciencia a nivel personal, no así institucional. Este concepto representa un reclamo de los médicos que, por creencias personales, prefieren abstenerse de realizar esta intervención.



En la provincia, el padrón fue creado en 2019 y sigue vigente a pedido de los profesionales de la salud nucleados en la institución. “Se encuentra disponible en la sede del Colegio de Médicos, avenida Santa Cruz 6950, de Posadas, o bien pueden descargarlo ingresando a: https://www.colememi.org.ar/formulario-de-adhesion-objetores-de-conciencia/ (debe presentarse impreso y el trámite debe finalizarse de manera personal y presencial en la Sede del Colegio de Médicos)”, reza el comunicado publicado en las redes sociales de la entidad.



Consultado sobre el tema, el presidente del colegio, Luis Flores, explicó que el formulario tiene carácter de “secreto” para terceros y que ni siquiera podría ser facilitado a clínicas u hospitales, depende exclusivamente del profesional dar a conocer su decisión en su lugar de trabajo.



“Nosotros como institución no podemos decir qué médico es objetor de conciencia, es una decisión personal. Si el médico quiere que alguien lo sepa, él lo tiene que decir y el otro motivo del secreto es para evitar escraches, es una situación muy delicada, con opiniones encontradas, no queremos provocar escraches a nuestros colegas”, contó en diálogo con El Territorio.



“En la provincia tenemos 2.700 matriculados, el médico debe especificar el procedimiento del que es objetor y los motivos”, sostuvo.



Si bien desde el colegio no cuentan con cifras de la cantidad de inscriptos, por su carácter de secreto, Flores remarcó que este registro nace a pedido de los profesionales de la salud. “Quiero aclarar que el Colegio Médico no está a favor ni en contra del aborto, pero sí nos debemos a las inquietudes de los colegas”, indicó.



“Está vigente desde el año pasado, es un espacio en el que el médico puede inscribirse y es secreto y tengo entendido que es el único lugar que existe en la provincia, donde tiene que indicar por qué procedimiento médico es objetor y el motivo. Eso esta contemplado en la ley y nosotros representamos a los médicos de toda la provincia”, indicó.



Desde un sector del Ministerio de Salud Pública de la provincia, en tanto, señalaron “hoy hay una ley nacional a la que tenemos que adaptarnos aunque no se va a obligar a ningún profesional. Lo importante es que la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada y se podrá realizar en forma segura, tanto en el sector público como privado, es un proceso”.



No es necesaria adhesión local

El gobierno nacional recordó, en una cuenta de Twitter, que “los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales, las entidades y empresas de medicina prepaga” deben incorporar “la cobertura integral y gratuita de esta práctica”. También resaltó que la norma se encuentra vigente en todo el territorio nacional y “no requiere de adhesiones provinciales ni reglamentación para su vigencia”, iniciativa original enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, y el 11, que fue agregado en el debate en Diputados.



La ley Nº 27.610 fue promulgada el pasado 14 de enero por el presidente Alberto Fernández.