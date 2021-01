“El automovilismo zonal tiene que volver”

martes 26 de enero de 2021 | 4:00hs.

Rubén ‘Pipa’ Anselmo, integrante de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA), se encuentra en Misiones tomando unos días de descanso en medio de las definiciones de los campeonatos y el inicio de la nueva temporada.



Si bien todavía no terminaron los campeonatos del Súper TC2000, TC2000, Fórmula Renault 2.0 y Top Race, que fiscaliza la CDA del ACA, Anselmo se tomó unos días y vino a visitar a su amigo Carlos Morales, presidente del Automóvil Club Oberá (ACO).



“Gracias a los protocolos y el trabajo del Automóvil Club Argentino, nosotros empezamos con el Súper TC2000 en septiembre y pudimos terminar el campeonato del Turismo Pista y el Turismo Nacional (TN) el año pasado. Ahora estamos en las últimas fechas del Súper TC2000, TC2000, Fórmula y Top Race y una semana después ya empieza de nuevo el Turismo Pista y el TN así que esperemos no parar más, porque hay mucha gente involucrada detrás de cada auto que sale a pista”, explicó en charla con El Territorio.



El directivo y comisario deportivo ya piensa en lo que vendrá y pone el ojo en la vuelta de los zonales, la cuenta pendiente desde que regresó el automovilismo.



“Si bien los contextos son diferentes, el automovilismo zonal tiene que empezar, porque detrás de cada auto de carrera hay mecánicos, se venden repuestos, trabajan los pintores, se mueven las ferreterías y varios rubros más que se dinamizan y mueve la economía. Es difícil empezar, no va a ser fácil, porque va a ser sin público y los gastos son los mismos. Capaz tenemos menos policías porque no hay gente, pero las ambulancias y los bomberos los tenes que tener. Hay que armar una estrategia para ver como cubrir esos gastos y que los clubes no se mueran. Pero hay que animarse a volver a empezar”, resaltó el popular Pipa.



“Los protocolos están, tiene que ir la menor cantidad de gente posible y tomar conciencia que es la única manera de empezar, pero será así hasta que salgamos de esto, pero empezar se tiene que empezar”, agregó.



“Vine varias veces a Misiones, conozco los autódromos, tanto de asfalto como de tierra y siempre lo vi fuerte al automovilismo misionero. Hoy no hay parámetros porque la pandemia complicó a todos y habrá muchos que le va a costar empezar, pero lo importante es arrancar con pocos o muchos ese es otro tema que el tiempo va a poner todo en su lugar. Misiones impresiona siempre por su publico tanto cuando vienen las categorías nacionales como en los terrados con el zonal”, resaltó.



Sobre la posibilidad de que vuelva el público a los circuitos, Anselmo afirmó que “en Córdoba, Buenos Aires y San Juan ya volvió, poca, pero volvió”.



“Los autódromos son amplios y se puede habilitar sectores para evitar aglomeraciones, podrán ir 200 o 300 personas bien repartidas que en un autódromo como el de Posadas u Oberá sobra por todos lados y se cumplen con la distancia social, pero eso no depende de nosotros sino de una decisión política y que deberá trabajar la federación con las autoridades de la provincia”.



“Nos tendremos que acostumbra a esta nueva normalidad y quedará de lado un poco la fiesta que era cada carrera de compartir un asado, de ir a las peñas, será limitada la vuelta porque estamos en una pandemia y todavía no salimos. Tienen que volver primero los autos y los pilotos para ayudar a los mecánicos, que si bien en los zonales la mayoría no vive de las carreras, moviliza las economías de las ciudades y después se sumará el público con los protocolos correspondientes”, finalizó el funcionario.