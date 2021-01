Comerciantes afirman que hubo subas de hasta 15% en alimentos

martes 26 de enero de 2021 | 0:00hs.

El año empezó con subas de hasta el 15% en diversos artículos que conforman la canasta básica de alimentos, en distintos puntos de la provincia.

Harina, fideos, legumbres y productos de higiene personal, claves en medio del contexto por la pandemia del Covid-19, tuvieron aumentos, que fueron alertados tanto por los propietarios de supermercados como también por los consumidores. En esta línea, indican que la carne no tuvo subas importantes, pero que en la sumatoria final incide.

Si bien referentes del sector precisaron que los aumentos no se produjeron en todos los rubros, éstos impactan en las ventas que bajarían para las próximas semanas.

En Eldorado

Al respecto, los propietarios de comercios de Eldorado aseguraron que en los últimos días los precios aumentaron. “Es sistemático. Cuando aumentan los combustibles recibimos nuevas listas de precios que vienen actualizados, con incrementos. Por ahí no todos al mismo tiempo, pero en el lapso de pocas semanas se ve eso”, expresó el propietario de un supermercado del kilómetro 9 de la Capital del Trabajo.

Especificó que los mayores incrementos se produjeron en los artículos de higiene personal y en algunas marcas de gaseosa, cercanos al 10%. “En el caso de la carne no hubo tanto aumento. Sigue casi al mismo precio previo a la rebaja que hubo por la adhesión al programa Ahora Carne para las Fiestas”, explicó el comerciante, quien también señaló que las verduras tampoco se encarecieron, aunque eso depende de la estacionalidad del producto. “En general, las cosas están subiendo constantemente”, alertó el mismo comerciante.

La misma sensación arrojan los consumidores al ser consultados. “La verdad que perdí idea de los precios. Lo que sí noto es que la plata me alcanza cada vez menos. No soy de tener en cuenta los precios de los productos pero del único que me acuerdo es de la yerba tal vez porque compro siempre la misma, y es mucho el aumento que veo que se da. En las otras cosas me doy cuenta porque cada vez compro menos con el mismo dinero”, comentó un joven.

En tanto, el dueño de otro reconocido supermercado de Eldorado calificó la situación como difícil por los constantes aumentos. “La gente a veces se enoja con nosotros porque piensan que nosotros aumentamos los precios porque sí. A nosotros nos gustaría tener los precios más o menos estables porque nos permite programar a mediano plazo. Cuando hay inflación permanente es difícil saber la rentabilidad del negocio. Por eso, a veces se encuentran precios dispares en diferentes comercios. Nosotros no somos formadores de precios, sólo trabajamos con un margen de rentabilidad que nos permita seguir trabajando y vendiendo ya que, si los precios suben mucho, las ventas bajan. Entonces, los números tampoco te cierran”, precisó el comerciante sobre la actual coyuntura que atraviesan.

En otros municipios

En Candelaria, en tanto, en gran parte de los comercios aseguraron que tuvieron aumentos en casi la totalidad de las mercaderías. De todos los artículos, los que más aumentaron fueron la harina, los fideos y las legumbres.

En esta línea, el propietario de un supermercado mayorista y minorista de Candelaria aseveró que “a excepción de la carne, que se frenó porque ya estaban muy caros los cortes, el resto de los productos siguió con los aumentos. Tuvimos aumentos que promedian del 10 al 15 según los rubros y el tipo de mercadería”.

Un capítulo aparte mereció el caso de la yerba, “que fue uno de los productos que más movieron sus precios”. Es que, en algunos comercios, el kilo de yerba superó los 400 pesos para la venta en las góndolas de los supermercados.

El mismo panorama se repite en los comercios de Jardín América.

Según mencionó Darío Hernández, dueño de un minimercado, “uno siempre está preparado ante un nuevo aumento al recibir mercadería”, hecho que complica la rentabilidad del comercio.

“Esto no es bueno para nadie porque cada vez se vende menos. La gente antes gastaba más, y ahora se cuida cada peso”, subrayó. Y en este contexto, precisó que hay faltante de algunos artículos esenciales de la canasta básica, como la harina y el aceite, que son los más demandados y los más complicados para su reposición.

En tanto Oscar Hass, dueño de una casa de repuestos en la localidad dijo: “Es muy difícil vender porque los precios suben todos los días, cada vez hay menos clientes. Por ende, menor es la venta”.

El comerciante estima que los aumentos van a continuar. “No creo que mejore la situación, en mi rubro se maneja con productos importados, la mayoría de las cosas no se fabrican en el país y tampoco se puede vender productos de mala calidad”, sentenció.

Con información de corresponsalías Candelaria, Eldorado y Jardín América