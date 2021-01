Sergio Lapegüe, internado por coronavirus

martes 26 de enero de 2021 | 0:00hs.

“Y un día me tocó a mí... Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagié de Covid”. Con cierta resignación, Sergio Lapegüe contó los detalles de su internación ayer a la mañana en Instagram, para acercar tranquilidad sobre su estado de salud.



En su relato explica que comenzó a toser, a “sentir un cansancio raro”, a experimentar que le faltaba el aire al respirar. Sin embargo, se lo atribuyó a la ola de calor que desde hace varios días azota al Gran Buenos Aires y la Capital Federal. Pero el sábado por la noche la fiebre fue en alza. El domingo -al comprobar que la temperatura no descendía- se acercó hasta el hospital. No sólo le efectuaron el hisopado sino que también le realizaron un estudio de sangre. Y una tomografía de los pulmones. No fue el positivo por coronavirus el que provocó su internación sino el resultado de este último estudio.



“Ahí la historia cambió. Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus. La rápida acción de los médicos está evitando que se expanda”, dijo el paciente considerado de riesgo por ser asmático.