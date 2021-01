Robaron 2.000 kilos de yerba envasada a una cooperativa

martes 26 de enero de 2021 | 6:03hs.

En medio de la creciente preocupación por los robos a las plantaciones de yerba, esta vez los perjudicados fueron los responsables de otro eslabón de la cadena de producción. Delincuentes robaron aproximadamente 2.000 kilogramos de yerba envasada en la localidad de Tres Capones, consignaron fuentes de la fuerza consultadas por este medio.



El hecho fue en perjuicio de la Cooperativa Las Tunas, que tiene su molino de envasado en esa localidad. La yerba estaba en 4.000 paquetes de medio kilo, lista para ser comercializada.



Los uniformados de la Policía Científica hicieron las tareas de rigor y sus colegas de la Brigada de Investigaciones buscan a los autores, que hasta ayer no habían podido ser identificados.



La denuncia fue realizada ayer por Enrique Alberto Krutki (58), quien es secretario del Consejo de Administración de la cooperativa. El hombre expresó que por la mañana, a las 7, llegó al lugar y se encontró con el faltante.



Según detalló, el o los ladrones rompieron el vidrio y violentaron el candado de la puerta trasera del molino, para luego ingresar a la planta envasadora.



Una de las principales complicaciones de los investigadores es la posibilidad de que el hecho haya ocurrido hace ya varias semanas, debido a que el lugar estuvo cerrado durante 15 días.



Según declaró, las actividades estuvieron paralizadas desde el 12 de enero y recién en la víspera algunos trabajadores volvían a sus labores. Justamente el lote sustraído se había preparado antes del receso para tener stock a la vuelta.



Por esta misma razón no se descarta que alguno de los trabajadores que conocía el movimiento interno haya estado involucrado, ya sea a la hora de filtrar el dato o incluso en la participación del robo.



El lugar cuenta con cámaras de seguridad, pero para un control del tránsito en los ingresos, no en el sector al que ingresaron los delincuentes. De todas formas, los efectivos siguen analizando los registros.



También se están relevando testimoniales en toda la zona, con el fin de establecer si alguien comercializó esa importante cantidad de paquetes, que están correctamente identificados.