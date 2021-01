En Posadas se testea a demanda, pero en el interior es bajo criterio médico

martes 26 de enero de 2021 | 6:05hs.

Rastrear, testear y aislar fue desde el inicio de la pandemia de Covid-19 la principal estrategia para mantenerla contenida. De esta forma se logra detectar a los positivos sintomáticos y especialmente a los asintomáticos y confinar, por al menos catorce días, a las personas y así cortar la cadena de contagios.



Pero mientras en el edificio del ex Hospital Materno de Posadas y el de Fátima se testea a demanda, es decir, a todos los que van y se pueden hacer hasta 500 evaluaciones diarias a quienes tengan síntomas o hayan estado en contacto con un caso positivo, la situación cambia en los hospitales del interior de la provincia. Según relevó El Territorio, en los municipios sólo se hisopa bajo criterio o pedido médico.



Por ese motivo muchos optan por volcarse a laboratorios privados y pagar entre 3.000 y 6.500 pesos los test rápidos o PCR, respectivamente.



En el Hospital de San Pedro, por ejemplo, no se realizan testeos masivos pese a que en la Capital de la Araucaria los casos de coronavirus aumentaron de forma considerable desde las fiestas de fin de año hasta esta parte del 2021.



Así, en las últimas semanas la demanda de testeos se incrementó y varias personas asintomáticas acuden al hospital esperando ser testeadas por haber tenido nexo epidemiológico al estar en contacto con un caso positivo. Sin embargo, en la práctica los hisopados son hechos mediante indicación médica y teniendo en cuenta dos puntos: que el paciente presente síntomas compatibles con Covid-19 y tenga establecido alguna vía de contagio.



En ese sentido, a medida que el virus avanza quienes deben estar aislados se inquietan ante la incertidumbre de saber si se encuentran infectados o no e incluso se muestran molestos cuando no se les practica el testeo.



Ocurre que en el hospital sólo se realiza el test a personas con alto grado de arrojar positivo, explicaron las fuentes consultadas.



Desde esta semana, a consecuencia de que se comenzaron a registrar casos de coronavirus en la zona rural de San Pedro, los pacientes que ingresen por emergencia y sean posibles positivos de Covid-19 serán testeados en la guardia del hospital sampedrino, ya que las evaluaciones están programadas para ser llevadas a cabo de lunes a viernes entre las 11 y 12 del mediodía.



En Oberá la semana pasada se habilitó un Centro de Testeo Rápido para Covid-19 que funciona en el Hospital Samic. Para ello se apostó un consultorio móvil en la zona de ingreso del centro de salud.



El espacio funciona de lunes a viernes en dos turnos: por la mañana desde las 8.30 y por la tarde desde las 18.30, aunque es con turno previo llamando al 0376-154393933.



Una vez allí también se testea o no a la persona en base al sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia (triage) y en base al criterio del médico actuante. Pero los fines de semana sólo se realizan hisopados por cuestiones de urgencia.



“Con este consultorio las personas van a realizarse el hisopado fuera del edificio y la espera al aire libre evitará los contactos entre quienes pueden dar positivo con aquellas personas que el test le dé negativo de coronavirus”, aclaró el director del hospital Héctor González en un informe que difundió Salud Pública.



Además, agregó: “En el caso de que alguna persona sea positiva, la atenderá un médico del hospital para evaluarla y medicarla si amerita el caso”.



En el Hospital Samic de Puerto Iguazú también se realizan testeos rápidos, pero sólo con pedido del médico que atendió previamente a la persona. Algo similar a lo que ocurre en los hospitales de Eldorado y San Vicente.



Estrategias

En base al panorama epidemiológico en Misiones se optó por diversas decisiones según avanzaba la enfermedad. En primer lugar, en marzo del año pasado, se decidió testear por la técnica de PCR principalmente a viajeros que venían de zonas de riesgo y presentaban síntomas relacionados al coronavirus.



A principios de abril varios laboratorios privados de Posadas se sumaron a ese tipo de evaluación para conocer si la persona era o no portadora de la patología.



En tanto, el 30 de junio la provincia fue la primera en disponer de una “barrera sanitaria” en los ingresos a la tierra colorada donde se exigía contar con test negativo de Covid-19, algo que permanece vigente hasta hoy aunque con algunas flexibilizaciones que se fueron evaluando con el correr de los meses.



Pero ante la liberación de actividades los casos fueron en aumento en distintos puntos de Misiones. Así se resolvió primero abrir un centro de análisis en el Hospital de Fátima donde se evaluaba a las personas en base a los síntomas que presentaban y al criterio de los médicos.



Sin embargo, la demanda se disparó de forma exponencial y el lunes 11 de este mes el Ministerio de Salud Pública dispuso de un centro de testeo en el edificio del ex Hospital Materno Neonatal dentro del Parque de la Salud.

Con información de

corresponsalía San Pedro