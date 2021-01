400 imputados tras una fiesta clandestina en Santo Tomé

martes 26 de enero de 2021 | 6:04hs.

Tras una fiesta clandestina que congregó a más de 400 personas en la localidad de Santo Tomé, Corrientes, fueron imputados el dueño de casa y aproximadamente 400 personas y todos están siendo citados a declarar. Durante toda la jornada de ayer se estuvieron entregando las órdenes judiciales.



Es que el sábado a la noche -como ya había dado a conocer este matutino- en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Lázaro Toranzos y Padre Idoy, se realizó una reunión nocturna que sobrepasó los protocolos permitidos en estos tiempos. Según el informe, a las 5 se recepcionó un llamado telefónico anónimo a la línea de emergencias, dando cuenta de la situación.



Acto seguido, una comitiva policial arribó al lugar y pudo advertir que a dos cuadras ya no había espacio para estacionar debido a la gran cantidad de vehículos que había en ambos lados de la calle, como así también en una especie de baldío que hay en la zona, que también estaba funcionando como estacionamiento para automóviles de los allí presentes.



El lugar señalado cuenta con muros perimetrales elevados y portones de chapa, está totalmente cubierto, por lo cual desde el exterior no se lograba visualizar nada de lo que ocurría adentro. No obstante, se podía escuchar desde afuera el fuerte murmullo de la gran cantidad de personas que había en el interior, por lo que se solicitó la presencia del propietario y/o morador del inmueble, a lo que nadie respondió.



El portón se abrió, pero nadie salió hasta que a la media hora se presentó en el lugar una persona que manifestó ser el propietario del inmueble: Dal Vecchio Fausto, de ocupación oftalmólogo, quien al momento de la realización de la reunión no se encontraba en el lugar ya que él reside en una vivienda ubicada por calle San Martín. En tanto que quien habita la casa de la fiesta es su hija, quien habría sido la organizadora.



De inmediato, el propietario solicitó a los presentes que empezaran a desalojar el lugar. En un video que se viralizó en las redes sociales se puede ver aproximadamente a 500 personas (según el informe policial) saliendo de manera alborotada en diferentes direcciones.



En este operativo además de la Policía Comisaría II, se contó con el apoyo de Gendarmería Nacional Argentina. No hay personas detenidas, ni elementos secuestrados. Se puso en conocimiento de lo actuado a la Fiscal Subrogante de Instrucción y Correccional en turno, Francilina Niveyro.