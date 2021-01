martes 26 de enero de 2021 | 6:01hs.

Guaraní sufrió ante Atlético Posadas el domingo, pero rescató un punto que lo dejó como el único líder de la zona 1 de la región Litoral Norte del torneo Regional.



Desde los 36 minutos del primer tiempo y hasta los 24’ del complemento la Franja jugó con uno menos por la expulsión de Enzo Bruno, pero no pasó sobresaltos.



“Se rescata la actitud. Nos quedamos con uno menos, se vio la entrega y sirvió para sumar un punto y seguir dependiendo de nosotros”, expresó Julio Montero, autor del tanto del empate de Guaraní.



“Pensamos en el domingo, tenemos que ganar y sin apresurarnos en pensar más allá. Tenemos que hacer bien las cosas para clasificar”, aseguró el mediocampista, en referencia al encuentro del fin de semana ante Victoria de Curuzú Cuatiá, que podría marcar la clasificación de la Franja a una nueva instancia.



Montero se hizo cargo del penal del empate en un momento tenso y, para descomprimir, decidió picar la pelota. “Pasaba por la confianza y tengo esas cosas de picar los penales, pero pasó por la confianza”, confesó el mediocampista.



Por su parte, Hugo Troche se lamentó porque sobre el final Guaraní pudo haberse quedado con los tres puntos. “Teníamos que tener más tranquilidad para poder llevarnos la victoria”, comentó el delantero.



De todas maneras, Troche explicó que “a veces el DT te pide una cosa, pero pasan otras (por la expulsión) y salió la actitud”. “Eso no se negocia. Rescatamos eso y que dependemos de nosotros”, agregó.



La localía, complicada

La final de la región Litoral Norte será a un partido, en cancha del equipo mejor ubicado entre los líderes de la zona 1 y 2. Por eso la importancia siempre fue, además de la clasificación, hacerlo con un buen puntaje.



El empate del domingo dejó a Guaraní relegado en ese sentido. Si la Franja gana el fin de semana se meterá en la final, pero llegará a 8 puntos y deberá esperar que Fontana, hoy puntero en el otro grupo, no vuelva a ganar.



Es que los de Resistencia tienen puntaje ideal en dos encuentros jugados y todavía tienen que volver a medirse con Ferroviario y Falucho (Chaco) en la segunda rueda de la zona 2.



Si Fontana consigue al menos un triunfo en los dos partidos terminará con más puntos que Guaraní y definirá en Chaco, aunque todavía resta mucho camino por recorrer para todos los equipos.