Se complicó el pase de Montiel al Lyon francés

martes 26 de enero de 2021 | 6:01hs.

La venta de Gonzalo Montiel, lateral de River, al Olympique de Lyon en Francia se complicó en las últimas horas ante la negativa del club galo a pagar los 8,5 millones de Euros que pretende el club millonario.



“El Olympique no se moverá en el mercado de invierno y no iniciará gestiones por Montiel por el costoso valor del defensor y tampoco hará un intento en junio”, señaló la página Foot01, que citó a dirigentes del Lyon.



Tanto el director deportivo del club francés, el brasileño Juninho Pernambucano, como el entrenador Rudy García van a mantener el plantel actual, con lo cual quedaría descartada la llegada de Montiel, a quien se le vence en junio el contrato con River.



El equipo francés, que no tiene competencia internacional en este inicio de año, tiene el puesto de lateral derecho cubierto con Leo Dubois, que es el titular y una de las figuras del equipo en lo que va de la temporada.



Montiel, de 25 años, le manifestó al entrenador Marcelo Gallardo sus intenciones de emigrar en este mercado de pases y la chance más firme era la de Lyon.