Montiel seguirá en River: Lyon decidió no contratar jugadores en este mercado

lunes 25 de enero de 2021 | 18:04hs.

Marcelo Gallardo respira ya que el mercado de pases está lejos de ser lo que se esperaba. El entrenador, que aún no confirmó si seguirá al frente del equipo, esperaba un éxodo importante de futbolistas. Sin embargo, en la vuelta a las prácticas estarán las mismas caras de siempre. El primero en no aceptar la oferta de Turquía fue Enzo Pérez, que se quedará a jugar el próximo torneo. Y en las últimas horas se confirmó que Gonzalo Montiel no viajará a Europa ya que el Olympique Lyon decidió no contratar jugadores en este mercado.

Si bien la cláusula de salida del jugador asciende a 20 millones de dólares, en River saben que el mercado está muy caído por la situación que generó la pandemia de coronavirus y que la operación no iba a hacerse por esos montos.

La oferta del equipo francés era la más importante y rondaba los 8 millones de euros. Además, Montiel era uno de los futbolistas a vender ya que solo le restan seis meses de contrato y la intención era que pudiera emigrar.

Sin dudas, la decisión del Lyon será un golpe duro para Montiel, que estaba ilusionado de jugar en Europa después del gran nivel mostrado en los últimos años en River. Para Gallardo, la noticia es un alivio ya que no perderá a una de sus cartas principales.

El lateral de River y el seleccionado argentino ya había mostrado su interés por ir a Europa en el mercado de pases anterior pero se le frustró la posibilidad de ir a jugar a la Premier League, ya que al no celebrarse la Copa América, debido a la pandemia, no pudo completar la cantidad de partidos internacionales que exigen para jugar en el fútbol inglés.

La continuidad de estos jugadores resulta clave para el armado del proyecto para esta temporada al tiempo que Gallardo insistió con la chance de que el club le renueve el contrato al colombiano Rafael Santos Borré. Para eso, River debe hacer una inversión de 3,5 millones de dólares que figura en el vínculo firmado en su momento con el Atlético de Madrid, dueño de un porcentaje de sus derechos federativos.