"Quiero que San Lorenzo tenga personalidad y protagonismo", dijo Dabove en su presentación

Diego Dabove fue presentado hoy oficialmente como nuevo director técnico de San Lorenzo y se planteó como uno de los objetivos "que la gente se identifique" con "un equipo corto, con presión alta, personalidad y protagonismo".



El flamante entrenador brindó su primera conferencia de prensa en el estadio Nuevo Gasómetro acompañado por Hugo Tocalli y Leandro Romagnoli, integrantes de la secretaría técnica del club de Boedo.



"Quiero que la gente se identifique con el equipo", planteó Dabove, quien, a la vez, manifestó que las ideas que pretende plasmar en San Lorenzo son similares a las inculcó en Godoy Cruz y Argentinos Juniors.



"Intentaremos que se vea un San Lorenzo parecido a Godoy Cruz y Argentinos Juniors. Queremos plasmar bien nuestra idea: equipo corto, que presione lo más alto posible, que tenga personalidad y protagonismo y también que sea inteligente para defender bien", explicó el flamante DT.



El entrenador, quien reemplaza en el cargo a Mariano Soso, también celebró la reciente clasificación a la fase inicial de la Copa Libertadores de América, gracias al título de Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana.



"Me puso muy feliz la clasificación a la Copa Libertadores ya que tenemos una temporada muy competitiva por delante. Ahora tenemos que caminar el día a día, ir gestionando y tomando decisiones", expresó el DT del "Ciclón".



En cuanto al plantel, Dabove también dejó varias precisiones sobre las bajas y altas. En primer lugar, confirmó al defensor Diego Braghieri como el primer refuerzo.



"Diego estará viajando el miércoles desde Colombia. Hicimos un análisis de su última competencia pero también es un jugador que conozco porque lo tuve en Rosario Central. Estoy seguro de que nos brindará experiencia y además es un central zurdo, algo que no teníamos", detalló sobre el nuevo refuerzo, con el que coincidió cuando fue parte del cuerpo técnico de Néstor Gorosito en el "canalla".



En esa posición de la cancha, Dabove también precisó que tendrá en cuenta al experimentado Fabricio Coloccini y ratificó que tanto Santiago Vergini como el uruguayo Ramón Arias seguirán siendo parte del plantel pero no serán considerados.



En cuanto a refuerzos, el DT fue categórico para descartar un posible retorno de Néstor Ortigoza, un símbolo del club que en varias oportunidades expresó sus ganas de volver a San Lorenzo.



"Lo conozco y tenemos buena relación pero no nos planteamos su regreso", aseguró Dabove, quien tampoco tiene entre las prioridades reforzar el puesto de centrodelantero.



Una de las características que sí buscará al momento de elegir los refuerzos será la experiencia. "Buscamos gente de experiencia y jugadores inteligentes porque sabemos que es complicado ponerse esta camiseta y más en este año", señaló.



Más allá de la búsqueda de incorporaciones, el DT está conforme con el plantel que tiene a disposición y consideró que "alcanzará" para competir en el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Libertadores.



"Este plantel es rico y alcanza para las tres competencias. Estamos trabajando para potenciar lo que tenemos y apuntar bien a los refuerzos", remarcó.



Vestido con saco oscuro y camisa celeste, a pesar de la alta temperatura, Dabove respondió todas con las consultas con su habitual tono de tranquilidad y hasta se permitió contestar, con cierta incomodidad, una pregunta sobre su perfil fuera del trabajo.



"Soy tranquilo y futbolero. Estoy todo el día pensando en esto y lo hago con alegría y pasión, porque más allá de la presión y el sufrimiento, también hay momentos para disfrutar", consideró el exarquero surgido en Lanús y con posterior paso por Dock Sud, Argentino de Quilmes y Cañuelas, entre otros clubes.



Precisamente, el entrenador se refirió a la presión de dirigir a un club grande por primera vez en su carrera, tras la comparación con Edgardo Bauza que realizó el presidente Marcelo Tinelli.



"No siento presión por esa comparación, sí la alegría y el compromiso. Sabemos que estamos en un club grande y San Lorenzo tiene que ganar siempre", resaltó.



En este sentido, Dabove valoró el sentimiento de amateurismo que intenta inculcar en sus planteles y la importancia de la humildad en la profesión.



"Uno nunca debe olvidarse de donde vino, más allá de los luces de la Primera División, siempre hay que estar con los pies sobre la tierra y con humidad, porque cuando te la crees el fútbol te acomoda en dos minutos", enfatizó.



Por último, Dabove aclaró que San Lorenzo no intervino en su repentina salida de Argentinos Juniors ya que la cláusula de rescisión de 250 mil dólares se resolvió con una deuda que mantenía el club de La Paternal con el cuerpo técnico que encabeza.