Congelamiento de alquileres: "Es una situación de fuerza mayor, angustiante"

lunes 25 de enero de 2021 | 12:18hs.

El gobierno argentino decidió extender por otros dos meses el congelamiento del valor de los alquileres y estableció también la extensión de los contratos de locación cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo pasado en adelante.

La medida, vigente en la actualidad pero que vencía en apenas una semana, recae sobre los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados.

El decreto será publicado en el Boletín Oficial en los próximos días, indicaron fuentes oficiales adelantando que por 60 días más los propietarios no podrán aplicar intereses ni otras penalidades previstas en el contrato, tanto para el pago de la diferencia entre la cuota que hubiere debido abonarse según las prescripciones contractuales y la que efectivamente deberá pagarse por la medida, como para el pago de deudas.

“Era algo que preveíamos que iba a ocurrir, la situación no cambió incluso se agravó, el espíritu de la medida es proteger a los más vulnerables, personas que perdieron parcial o totalmente su empleo, por lo tanto asumir un compromiso, no por falta de voluntad si no por fuerza mayor, no se podía”, sostuvo Adrián Torres, presidente de la Asociación de Inquilinos de Misiones.

En diálogo con Radioactiva, opinó que “nadie es culpable de esta situación, hay que entender el otro lado, pero a la vez alguien tiene que proteger los derechos de las personas que lamentablemente no pueden cumplir con obligaciones contraídas”.

“Sabemos que esto no puede ser eterno, habrá que buscar otro tipo de salida para reactivar el sector que viene aguantándonos la no posibilidad de aumento”, consideró Torres.

“Entendemos las quejas del otro lado, la falta de la ganancia, pero será el mismo Estado el que deberá una salida también para ese sector”, añadió.

Y enfatizó: “No es que estamos siendo beneficiados, es una situación de fuerza mayor, angustiante, en este caso debe aparecer el Estado, y apareció”.

“Hay gente que no puede asumir el pago del alquiler, hubo muchos problemas, hay personas que han sido desalojadas con total incumplimiento de la norma, hay inquilinos que decidieron volver a la casa de sus progenitores”, expuso Torres.

Por último aclaró que “el decreto prevé que si había contratos que establecían aumentos que ya estaban ejecutándose y ahora están congelados, no se dejan de pagar, por lo tanto la situación es angustiante y muchos deciden buscar otra salida, porque saben que vencido el plazo, la deuda está en la puerta”.