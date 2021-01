Dan el alta médica a la joven apuñalada junto a su criatura

lunes 25 de enero de 2021 | 6:03hs.

A casi una semana del intento de femicidio ocurrido dentro de una humilde vivienda del barrio La Colina, de Garupá, donde Fátima Páez (20) recibió puñaladas de parte de su pareja, episodio en el que además resultó gravemente herida su hija de 3 años, ayer la joven recibió el alta médica de parte de los médicos del Hospital Ramón Madariaga.



Familiares de la joven madre confirmaron a este matutino que Fátima recibió la autorización de los galenos y desde el mediodía de ayer continúa su recuperación en casa de sus padres, ubicado a pocos metros del lugar donde fue atacada por Ernesto “Ñeri” Rodríguez (24), quien continúa detenido a disposición del Juzgado de Instrucción Seis de la capital provincial.



Más allá de esta buena noticia para la familia, y en lo que respecta a la continuidad en las tareas investigativas por parte de la Justicia, se espera que la muchacha pueda ser trasladada entre hoy y mañana al edificio del Juzgado para que pueda declarar en caracter de testigo. Y así reconstruir, a partir de lo que recuerda de lo sucedido, la secuencia del feroz ataque.



En diálogo con este medio, Francisco Franco (41), padre de la chica, comentó que Fátima aún presenta algunos dolores propios del ataque y mencionó que estos quizás persistan por un par de días más. Pero remarcó que su estado de salud es muy bueno.



“Ella está más tranquila sabiendo que su pareja está detenida. Sólo que no quiere estar en su casa. Capaz nos mudemos dentro de poco”, confió el hombre, quien desde el sector de pediatría del Hospital Fernando Barreyro continúa de cerca la evolución de su nieta Triana (3).



En relación al último parte médico de la pequeña, se supo que continúa en una habitación de terapia intermedia, aunque no se descarta que en los próximos días pueda ser trasladada a sala común. Todo dependerá de su evolución.



Según Franco, durante las últimas 48 horas, mostró una favorable recuperación. Si bien no puede hablar, reconoce a sus seres queridos y puede alimentarse normalmente.



En la mira

El principal apuntado por este ataque, Ernesto “Ñeri” Rodríguez (24), fue trasladado al Juzgado el viernes al mediodía para cumplir con la audiencia indagatoria ante el magistrado Ricardo Balor, quien lleva adelante el caso.



En dicha instancia eligió al defensor oficial para que lo represente en el proceso y, tras negarse a declarar, fue imputado por tentativa de femicidio y tentativa de homicidio.



Aunque según indicaron voceros judiciales consultados por este medio, no se descarta que en el transcurso de esta semana se pueda concretar una ampliación de la indagatoria.



Ñeri está acusado de atacar a su pareja con un cuchillo de 27 centímetros, cerca de la medianoche del martes pasado cuando la muchacha se encontraba en la habitación amamantando al pequeño bebé de seis meses que tienen en común.



En medio de la agresión, también fue alcanzada con severas lesiones su hijastra Triana (3).



Francisco dijo que su hija alcanzó a golpear al detenido y que lo desarmó y obligó a huir corriendo del lugar.



La muchacha fue encontrada por una de sus hermanas, quien vive a pocos metros del lugar, con abundante pérdida de sangre.