Preso por robar una moto ahora fue acusado de boquetero

lunes 25 de enero de 2021 | 6:05hs.

Sergio Daniel B. (34), conocido simplemente como Dani, ostenta un amplio prontuario delictivo en Puerto Iguazú y, al respecto, el fin de semana volvió a demostrar su abanico de modalidades: estaba preso por robar una moto y se descubrió que días antes sustrajo dinero de un local comercial después de hacer un boquete.



Según detallaron fuentes policiales consultadas por El Territorio, Dani fue aprehendido en la Comisaría Tercera de Puerto Iguazú el día viernes por la tarde. En verdad él mismo llegó a la dependencia “acompañado” de un joven de 24 años quien lo acusaba de robarle la moto.



Las circunstancias detrás de esa situación no están del todo claras, pero lo cierto es que la víctima expresó que le habían sustraído una Corven 110 color azul y que Dani era el responsable. Señaló que mediante filmaciones de cámaras de seguridad vio cómo una persona de sus características llevaba su motocicleta.



Mediante consultas con el Juzgado de Instrucción local, se determinó que el hombre sea alojado en una celda a la espera de determinaciones sobre su futuro. La idea era que sea trasladado en la jornada de hoy a los estrados, donde iban a imputarle el delito hurto e iba a completar la declaración indagatoria.



Sin embargo, su situación judicial cambió en las últimas horas, ya que también deberá enfrentar la acusación por el robo de un local comercial ubicado en calle Martín Güemes y avenida República Argentina de la Ciudad de Cataratas. De ahí Dani se habría llevado 1000 pesos, aunque el prejuicio fue mucho peor.



El hecho fue descubierto el domingo 17, en horas de la mañana. Tal y como denunció una de las propietarias, para ingresar al lugar el delincuente hizo un boquete en una de las paredes laterales para luego hacerse del dinero que estaba en la caja registradora.



Según pudo establecer este medio mediante consultas con cercanos a los damnificados, la noche del hecho llovía torrencialmente, circunstancia de la que se valió el delincuente para hacer el hueco con tranquilidad. Sin embargo, una vecina alertó de lo sucedido tras escuchar ruidos y lo reportó a la Policía, aunque eso no evitó que se concretara el robo.



Al parecer un patrullero llegó hasta el lugar de los hechos, aunque no verificaron lo que estaba ocurriendo -creen que también por la lluvia-. La presencia del móvil amedrentó al intruso -eso se pudo establecer mediante las filmaciones- y esto explicaría el magro botín, pero se fue sin inconvenientes de la escena.



Sin embargo, las indignación por lo sucedido es la misma. Aparte de las serias complicaciones que tiene la gran mayoría de los comerciantes por el cierre de las fronteras y las restricciones por el avance del coronavirus, las víctimas ya habían sufrido el año pasado un robo de una gran cantidad de dinero y el caso nunca presentó avances.



Volviendo al último caso, más allá de las labores de rigor de la Policía Científica, la damnificada entregó los registros de las cámaras de seguridad del lugar y eso a posteriori terminó apuntando directamente a Sergio Daniel B. (34).



Los uniformados de la División de Investigaciones cotejaron los registros y descubrieron que la fisionomía era la misma, pero que también tenía similares ropas y los mismos tatuajes en la espalda. Fue así que en horas de la víspera le notificaron otro hecho.