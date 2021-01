“El gobierno no va a permitir que le impongan un ajuste”

lunes 25 de enero de 2021 | 6:02hs.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, afirmó ayer que “hay dos cosas que este gobierno no va a permitir: que se le impongan un ajuste y un programa económico”, al rechazar una posible injerencia del FMI al respecto, y confió en un acuerdo por la deuda externa “en este semestre”.



“Queremos pagar gracias al crecimiento conseguido con un programa elaborado en Argentina”, afirmó el titular de Diputados en una entrevista con el diario el País de España.



Sobre la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, Massa sostuvo que “abre expectativas para Latinoamérica y ofrece a Argentina la oportunidad de redescubrir su relación” con la potencia norteamericana.



En cuanto a la deuda externa y la relación con el FMI, sostuvo: “Argentina ahí tiene una posición muy clara. El Fondo decidió violar su propio estatuto para apoyar a (el ex presidente Mauricio) Macri como candidato a la reelección, eso lo reconoció un alto funcionario del FMI”.



“A pesar de ello, Argentina tiene vocación de ordenar su relación con el FMI. Pero hay dos cosas que este gobierno no va a permitir: que se le imponga un ajuste y que se le imponga un programa económico. Queremos pagar gracias al crecimiento conseguido con un programa elaborado en Argentina”, enfatizó.



Consultado sobre qué dice el FMI de esta cuestión, Massa afirmó que “el Fondo tiene una mirada técnica y otra mirada más política. En ese sentido, países europeos como España y Francia han respaldado a Argentina. Confío en que alcancemos un acuerdo sobre la deuda dentro de este semestre”.



“Y estoy convencido de que el crecimiento económico nos permitirá cerrar un buen acuerdo. El gobierno cree en el equilibrio fiscal, en el superávit comercial, en un tipo de cambio competitivo, en la acumulación de reservas y en el desendeudamiento. Pero todo eso tiene que acompañarse de crecimiento con inclusión y de creación de empleo, para doblegar la pobreza”, aseveró.



En otro pasaje de la entrevista sostuvo que “la misión del gobierno para 2021 es crecer, vacunar y unir”.



Massa dijo también que “para salir adelante el país necesita a Vaca Muerta (el yacimiento patagónico de hidrocarburos) y a ‘Vaca viva’”, en referencia al sector agropecuario.



“Tenemos que conseguir un gran acuerdo con el Consejo Agroindustrial, en el que no sólo están los cultivadores, sino representantes de sectores como la maquinaria agrícola o la biotecnología, en los que Argentina es competitiva a nivel mundial”, señaló.