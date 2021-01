Se construyeron más de 1.000 viviendas de madera en la fábrica del Parque Industrial

lunes 25 de enero de 2021 | 6:05hs.

La fábrica de viviendas de madera, que funciona en el predio del Parque Industrial y de la Innovación de Posadas (Piip), ya construyó más de 1.000 viviendas, con el objetivo de lograr cubrir la demanda habitacional, según afirmó Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y del Norte de Corrientes (Apicofom).



La industria -compuesta por siete socios de Apicofom, inaugurada a finales de junio de 2019 y única en su tipo tanto en el país como en Latinoamérica- inicia el 2021 con una convocatoria a licitación para la construcción de unas 1.600 casas, en conjunto con el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha).



Asimismo, se apunta a la fabricación de cabañas ante la demanda dentro de la provincia –en el marco del boom de este segmento de alojamiento por la pandemia- y desde otros destinos turísticos del país, como lo son Bariloche y Villa La Angostura.



En este sentido, desde Apicofom sostienen que hay un alto número de déficit habitacional en las regiones NEA y NOA, por lo que consideran pertinente cubrir esos pedidos con la construcción de viviendas de este tipo.



De esta manera, el rubro maderero concluyó un año que pese a la pandemia terminó de manera favorable, y estiman para este año abastecer los pedidos dentro de la provincia, como así también sumar nuevos mercados, como es el caso de Centroamérica que ya fijaron su interés por la producción de la tierra colorada.



Fabricación misionera

En diálogo con El Territorio, Guillermo Fachinello, titular de Apicofom, detalló que “en la fábrica de casas de madera ya se fabricaron más de 1.000 viviendas, que era lo previsto”, aunque para 2020 había mayores proyecciones que, por efecto de la pandemia, no se pudieron cumplir, como por ejemplo, iniciativas en conjunto con técnicos de Alemania y de Brasil.



“Con mucho esfuerzo de los técnicos locales pudimos salir adelante, y es un valor que consideramos mucho, porque tenemos en Misiones mucha mano de obra de muy buena calidad y con mucha capacitación. Gracias a eso pudimos salir, en el medio de un contexto de incertidumbre que provocó la pandemia”, manifestó.



Sobre la fabricación de las viviendas, precisó que el 80% de los insumos son y se consiguen en la provincia de Misiones, desde el inicio de la cadena productiva con el plantín, hasta la terminación. “Hasta la pintura se fabrica en la provincia”, añadió.



Luego recordó que la maquinaria empleada en la fábrica es la más moderna del país y única en su tipo en Latinoamérica y que, en el medio, “estos días pudimos llegar a la fabricación de 1.000 viviendas”, que se destinaron para cubrir la demanda local, es decir, en el mercado interno.



Con este objetivo cumplido, “seguimos construyendo y estamos licitando 1.600 viviendas con el Iprodha, además de que estamos presentando y trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, para que todas las iniciativas en la materia cuenten con madera”, expresó Fachinello.



Dijo que desde la fábrica de casas de madera “se apunta a exportar las casas que hacemos desde Misiones”, con el objetivo de cubrir la déficit habitacional.



“La vivienda social, con un plan estratégico de la Provincia, se comenzó y marcó la referencia a nivel nacional, con un claro acompañamiento en las apuestas que estamos haciendo, que lo pudimos concretar luego de muchos años. Ahora, además de las casas con destino social, estamos haciendo escuelas con madera y un salón de usos múltiples para las comunidades mbya”, detalló.



Más tarde, especificó que “en el parte social estamos trabajando mucho en la fábrica. En Misiones tenemos más de 20 fábricas destinadas para la construcción de este tipo de segmento social. Es un tema que desde Apicofom venimos potenciando”.



Ampliar horizontes mercantiles

La madera misionera generó interés en distintos puntos del país y del mundo. Al respecto, Fachinello contó que hay una creciente demanda para la construcción de cabañas, que emplean en su estructura madera, en medio de un contexto de fuerte interés desde el sector turístico por las solicitudes para alojamientos con mayor tinte natural en el medio de la pandemia. En este sentido, indicó que muchos de los pedidos son desde la provincia y también desde otros sitios turísticos, como lo son Bariloche y Villa La Angostura.



“El tipo de casas que fabricamos vienen equipadas completamente y con madera, y son viviendas que andan muy bien y son factibles según el tipo de clima, como el calor misionero y como para el frío del Sur”, dijo el titular de Apicofom.



En esta línea, agregó que “los modelos calculados son según las normas estipuladas para la construcción con madera y cumplimos con los parámetros, por lo que podemos exportar sin ningún problema por los estándares de calidad”.



Además del interés por parte del segmento turístico, también los hay por parte de compradores internacionales. En este punto, Fachinello comentó que se avanza en acuerdos con Centroamérica “que tiene mucho interés por la madera misionera”.



“Desde esos países se negocia para la compra de casas con madera, ya que también tienen mucho problema en relación al déficit habitacional, por lo que representa una buena alternativa”, mencionó.



Complicación inflacionaria

El aumento de precios, sobre todo de algunos insumos fundamentales en el sector forestoindustrial, generó complicaciones.



“Lo que actualmente nos frena en la parte privada para hacer las viviendas es la inflación, porque no hay un precio de vivienda. La casa no es un electrodoméstico; es algo que uno se compra ara toda la vida. Nos está costando mucho este aspecto”, remarcó Fachinello.

Un 2021 central para la construcción

En el balance anual 2020 que realizó la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima) se dio cuenta del gran porcentaje de déficit habitacional en el país, siendo las regiones del NEA y NOA las más afectadas.



En este sentido, según el reporte que publicó días atrás El Territorio, en el NEA el déficit supera el 50% de los hogares y en el NOA, el 40%. “La construcción con madera ofrece ventajas respecto a materiales tradicionales de construcción húmeda, en tanto que los tiempos de construcción son menores, los costos también y son sustentables con el medioambiente. Al mismo tiempo, resulta central para nosotros en 2021 seguir trabajando para posicionar fuertemente al mueble argentino”, resaltaron desde Faima.



“Para 2021 creemos que es central la construcción con madera. Tenemos una oportunidad muy grande de aportar soluciones al enorme déficit habitacional que tiene Argentina de alrededor de 3,5 millones de hogares”, precisaron en el informe.



Al respecto, Guillermo Fachinello, titular de Apicofom, citó el reporte de Faima para referirse al déficit habitacional que predomina en el país. “Sin dudas uno de los mayores desafíos es poder cubrir esa demanda, para que los argentinos puedan contar con su propia casa. Por eso, desde las diferentes asociaciones del sector consideramos que una solución a este problema es la construcción de casas de madera, para poder cubrir ese importante porcentaje de déficit, que lo hay tanto en Misiones, en el resto del NEA y NOA, con valores muy elevados en comparación con otros puntos del país”, aseguró.



Por ello, “el objetivo para este año es avanzar en acuerdos con las provincias y la Nación para que las políticas en materia habitacional incluyan con más porcentaje el empleo de la madera”.

Misiones donó a San Juan 25 casas luego del terremoto