La mayoría de fallecidos por Covid tenía otras enfermedades de base

lunes 25 de enero de 2021 | 6:04hs.

Al igual que lo que se está viendo en otros países del mundo, hay ciertas patologías previas que agravan el estado de salud general de una persona que contrae Covid-19. Misiones no es la excepción a esa regla y en los últimos dos meses, en coincidencia con el aumento de casos en la provincia, se vio un aumento de las mortalidad.



Desde el primer fallecido en abril pasado, un camionero de San Vicente que había vuelto desde Brasil y además padecía diabetes y obesidad, la gran mayoría de los decesos se produjo en personas con esas dos patologías de base y mayores de 60 años. Aunque también hubo fallecimientos de personas de menor edad o con afecciones neurológicas, asma, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Por el momento la provincia no tiene registro de casos fatales en pacientes pediátricos.



Así, hasta ayer la tierra colorada sumaba 70 muertes de personas que contrajeron en virus.



En el país, según el documento “Situación epidemiológica de Covid-19: mortalidad y grupos de riesgo”, que elaboró la médica María del Valle Juárez, de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación, “la mayor letalidad se observa a partir de los 60 años, especialmente en mayores de 80 años”.



En otra parte, el documento explica que “ciertas comorbilidades se asocian a mayor mortalidad”.



En ese sentido, y para ampliar sobre por qué estas patologías complican el estado general de salud de alguien que contrae Covid-19, la médica Elizabet Méndez, responsable de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) dentro del Hospital Madariaga y del Programa Provincial de Diabetes, explicó a El Territorio que “las enfermedades crónicas no transmisibles en la actualidad son uno de los mayores retos porque tienen la mayor morbimortalidad”.



La profesional de la salud sostuvo que en consonancia con los hábitos de vida se ve un aumento de personas con diabetes, sobrepeso y obesidad. “Estas patologías traen una consecuencia, no en la capacidad de infección del coronavirus, pero sí en el pronóstico y se cree que es por dos mecanismos. Estas enfermedades generan inflamación crónica y son mucho más susceptibles a generar una tormenta inflamatoria que es lo que produce el deterioro en los pacientes que están afectados por Covid-19”, detalló.



Por ese motivo, “el control metabólico del azúcar por el lado de la diabetes y de los niveles de la presión arterial son claves en estos pacientes y si no se logran controlar son indicadores de mal pronóstico. Yendo un poco más a la diabetes, una enfermedad crónica que tiene una complicación multisistémica y está asociada a una peor evolución por el virus, sabemos que los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de infecciones bacterianas, micóticas, parasitarias y virales y también, del otro lado, hay mayor riesgo de infecciones respiratorias, con un sistema inmunecomprometido”.



Por otro lado, por la hiperglucemia que tienen los pacientes diabéticos, por más que sea transitoria, puede afectar temporalmente la respuesta inmunológica a cualquier infección.



“Sabemos que es más difícil tratar a los pacientes con diabetes por estas alteraciones en los niveles de azúcar, pero más que nada la presencia de complicaciones en las personas con diabetes trae un sistema inmunitario comprometido y se dificulta la lucha contra el virus. Probablemente la persona tenga mayor período de recuperación. Y un entorno de hiperglucemia hace que este virus prospere mucho más con una respuesta inmunológica deficiente. Y ni hablar cuando está acompañada de otras comorbilidades como el sobrepeso, la obesidad y la hipertensión, que tienen un altísimo impacto”, comentó la especialista.



De esta forma, Méndez se refirió a cuáles son los principales desafíos del sistema de salud transcurrido ya cierto tiempo de la pandemia y la necesidad de lograr que accedan al sistema sanitario todas las personas con enfermedades crónicas.



“Hace ya casi un año de la pandemia sabemos que uno de los principales desafíos que tenemos va a radicar en cómo protegemos del Covid-19 a los pacientes con enfermedades crónicas. La calidad y el acceso a la salud fueron fundamentales y estuvieron muy alterados en las primeras instancias, si bien hoy hay una mayor accesibilidad a las consultas de los pacientes con patologías crónicas en Misiones, en este último mes, con el aumento de los casos de Covid-19, nuevamente muchos pacientes tienen miedo de ir a la consulta y estamos viendo que vienen complicados y en el caso nuestro llegan ya para amputaciones quienes tienen pie diabético y en lo que respecta a lo cardiovascular también se puede ver mayor porcentaje de ACV, insuficiencia cardíaca, infartos y esto complica el pronóstico en cuanto a la mortalidad”, contó sobre lo que se ve en la consulta médica.



“Hay que lograr un equilibrio para poder tener una buena accesibilidad a la consulta y por otro lado que esta mayor demanda de consultas no aumente el porcentaje de pacientes con coronavirus. Por eso se están haciendo teleconsultas y también está el Programa Provincial de Diabetes desde donde gestionamos de manera gratuita los insumos y medicamentos para que el paciente no tenga que ir a los Caps o a los hospitales en busca de recetas, con eso estamos tratando de disminuir la circulación de personas y del virus. Se le entrega la medicación por dos meses sin necesidad de recetas”, sostuvo.



La gestión de medicamentos gratuitos para pacientes diabéticos se realiza al 376-4622053 o 376-4564069.

