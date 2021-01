lunes 25 de enero de 2021 | 0:00hs.

El efecto cuarentena motivó a las personas a sumarse a la “ola verde”. Es así que desde los viveros aseguran que, desde fines de junio la demanda de plantas de todo tipo viene creciendo. Siendo este uno de los pocos sectores que creció en medio de la pandemia.



Lo que comenzó como una necesidad dentro de los hogares frente al encierro, hoy es tendencia: la naturaleza interviene el interior. Lo cierto es que las plantas son excelentes compañeras, reducen el estrés y embellecen los ambientes, sin importar si se trata de un pequeño balcón, un enorme jardín o el interior de casa. Pero a su vez, cumplen una función vital en el hogar: oxigenan el aire gracias a sus cualidades depurativas.



“Cuando vamos a comprar plantas para interior debemos comprar plantas saludables y vigorosas que estén adaptadas al interior”, comenzó explicando Fabiana Miño, especialista en plantas y jardines. A lo que agregó: “tenemos un clima privilegiado en el que se adaptan casi todas las variedades de plantas de interior”.



Cuidados

Quienes decidan por primera vez sumar naturaleza a su vivienda deben tener en cuenta que las plantas interiores requieren cuidados especiales de acuerdo a su tipo. Suele ocurrir que, ante el desconocimiento de las particularidades de cada variedad, la planta muera por más cuidado que se le brinde. Por eso, es fundamental prestar atención a factores claves como la luz que recibe, el riego, la temperatura del ambiente, cuándo necesita un cambio de maceta o renovación de abono, entre otros aspectos.



Luz y temperatura: uno de los requisitos básicos de cualquier especie es recibir luz solar todos los días. Las plantas interiores que no obtengan suficiente luz natural manifiestan síntomas inmediatamente, pueden presentar hojas amarillentas o dobladas, falta de vitalidad, puntas secas y en casos más extremos, morir.



“La luz es la fuente de vida de las plantas, pues a través de ésta realizan el proceso llamado fotosíntesis, por el cual sobreviven”, agregó Miño.



Los expertos afirman que todas las variedades para ambientes cerrados deben colocarse siempre en las inmediaciones de una ventana o balcón, donde puedan hacerse de luminosidad suficiente para poder realizar la fotosíntesis. Sin embargo, se recomienda evitar que los rayos solares impacten directamente sobre las hojas de las mismas, uno de los errores más frecuentes entre los cuidadores inexpertos.



Una vez seleccionada la ubicación, aconsejan observar el comportamiento de la planta en los primeros días para estar atentos a cualquier reacción preocupante.



Otra de las condiciones vitales para mantenerlas saludables consiste en brindarles la temperatura adecuada para su supervivencia. Por lo general, “las plantas de interior necesitan temperaturas medias – cálidas pero sobre todo estables, no les gusta los cambios bruscos de temperaturas (estufas, aires acondicionados y similares) que afectan el bienestar de las plantas interiores”, señaló.



Riego: La hidratación de las plantas de interior suele presentar muchas dudas. ¿Cada cuánto conviene hacerlo?, ¿en qué cantidad?, ¿cómo saber cuándo es necesario?



“Las plantas de interior necesitan tierra o sustrato húmedo pero no encharacado. El exceso de agua puede ser letal. Una planta encharcada puede morir en tres o cuatro días”, sentencia la jardinera.



Detalló que los síntomas son bordes de hojas amarronadas desde el borde hacia adentro, ataque de hongos, pudredumbre de raíces.

Variedades

Dracaenas o Palo de agua. De distintas variedades.



Filodendro de distintas variedades (güembé y potus)



Singonium.



Sansevieras.



Spathiphyllum.



Anturium.



Palmeras de distintas variedades: Areca, Raphis, Chamadoerea.



Peperonia de distintas variedades.



Cintas o lazos de amor.



Suculentas y cactus.



Helechos.



Begonias de hojas y de flor.



Diefenbachia (tropic, mariana, etc).