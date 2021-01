Conflicto en puerta

lunes 25 de enero de 2021 | 6:01hs.

Lucas Olaza se encuentra a préstamo en Celta y cuando Boca lo cedió puso como condición que cuando el uruguayo llegara a los 20 partidos, el equipo español tenía la obligación de pagar la opción de compra de cuatro millones de euros.



Ayer Celta empató 1-1 con Eibar en la continuidad de Liga de España y el técnico Eduardo Coudet puso a Olaza como titular y así llegó a los 19 encuentros en el equipo de Vigo. Es decir, uno más y Boca debe recibir cuatro millones de euros.



La mirada está ahora puesta en qué pasará con el defensor, quien está a préstamo hasta junio y Celta no está dispuesto a pagar los cuatro millones de euros obligatorios. Por este motivo, el equipo español debería tomar la decisión de que el uruguayo no juegue más hasta la finalización de su contrato y Coudet no podrá tenerlo más en cuenta.



En la previa del partido ante Eibar, Coudet fue consultado sobre este tema y explicó: “Hay una situación particular con Lucas dentro de su contrato. Es una situación diferente, no soy yo quien te puede informar al cien por ciento de esto”.



El tira y afloja con Olaza no sería más que parte de una negociación en la que Celta pretende bajar el precio de 4 millones que estaba estipulado de antemano. “Me gustaría que se resuelva lo antes posible, queda una semana de mercado”, aseguró el Chacho.



Sin rumbo

Después de un muy buen arranque, Celta lleva cinco partidos sin ganar en el campeonato y ayer no pasó del 1-1 en condición de local ante Eibar, que tuvo en el banco de suplentes a Esteban Burgos. Hoy el conjunto de Vigo está noveno en las posiciones, lejos de los puestos coperos.



Respecto a los refuerzos para torcer el rumbo, Coudet ya cuenta con Augusto Solari, quien llegó en las últimas horas desde Racing, club en el que fue dirigido por el entrenador argentino.