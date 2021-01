El Rojo de Falcioni va por Blandi

lunes 25 de enero de 2021 | 6:01hs.

El plantel de Independiente completó ayer su tercer día de pretemporada bajo la conducción de Julio César Falcioni y, a partir de esta jornada, iniciará la etapa más exigente con dos turnos de entrenamiento y concentración.



El Rojo se entrenó ayer por la mañana en el predio de Villa Domínico donde realizó trabajos físicos y luego fútbol en espacios reducidos y circuitos de pase.



A partir de hoy, el equipo de Falcioni comenzará la etapa más exigente de la preparación ya que durante toda la semana tendrá dos turnos de entrenamiento (el primero a las 9 y el otro a las 17) con concentración en un hotel del centro porteño.



Los únicos dos futbolistas que no se entrenan con el plantel son el defensor Ezequiel Muñoz y el mediocampista uruguayo Carlos Benavídez, quienes se recuperan de sus lesiones en kinesiología.



En cuanto a refuerzos, uno de los apuntados por el cuerpo técnico es el delantero Nicolás Blandi, ex Boca y San Lorenzo, que actualmente juega en Colo Colo.



Desde Chile no se opondrían a la salida del atacante y esperan una oferta ya que no es tenido en cuenta por el entrenador Gustavo Quinteros y es uno de los salarios más altos del plantel.



Falcioni y Blandi coincidieron en Boca en la temporada 2012/13. En esa etapa, el oriundo de Campana jugó 28 partidos y convirtió 9 goles. Luego tuvo que emigar por falta de titularidad y buscando una continuidad que finalmente la logró en San Lorenzo.