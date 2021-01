Natalia Oreiro, cómica sobre un accidente

lunes 25 de enero de 2021 | 6:00hs.

Natalia Oreiro siempre se decretó “amante de la naturaleza”. Nacida en Uruguay, ecologista y comprometida con las causas vinculadas al medioambiente, la actriz suele hablar de plantas, pájaros y vida al aire libre en sus redes sociales. Lo que jamás debe haber imaginado es que tirada a la sombra, tomando fresco y escuchando el canto de los pájaros la naturaleza la pondría a prueba de tal manera… ¡con excremento de un pájaro!



Mientras se dejaba filmar y fotografiar en un rincón del jardín de su casa, algo cae desde el cielo –o más bien los árboles– sobre su mano. “¡Ay, no!… ¡Suerte!”, exclama la actriz. Quien la está filmando no duda en acercarse y la actriz acerca la mano para un primer plano. La escena queda retratada.



“Esto de ser ‘flogger’ tiene sus consecuencias. Mientras te hacés la linda para Instagram suceden cosas…”, publicó al rato Oreiro en una historia.



“Ya limpié, comí y leí. Volví a comer, volví a limpiar y volví a leer. Y me pregunté ‘qué más puedo hacer en esta cuarentena’. ¿Y si me hago un Instagram? ¡Me voy a hacer un Instagram!”, escribió la actriz en su momento, para anunciar su aterrizaje en la red en plena cuarentena.



Auténtica, Natalia no quiso que su aventura en el bosque quedara sólo en la instantaneidad de las historias y compartió también en el feed. “¿Te da buena suerte?”, escribió la cantante para acompañar la seguidilla de fotos y los videos. Todo siendo fiel a la leyenda que asegura que quien se ensucia accidentalmente con excremento, tendrá buenos augurios.